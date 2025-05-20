Відповідь на потенційні загрози: у ВООЗ ухвалили історичну угоду про пандемію
Країни-учасниці Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалили "Угоду про пандемію". Документ має на меті покращити спільні дії для запобігання, підготовки та реагування на майбутні виклики у медичній сфері.
Договір передбачає, що країни мають обмінюватися зразками вірусів, отримувати тести, ліки та необхідні вакцини. До 20% такої продукції передадуть ВООЗ, яка забезпечуватиме доступ до неї бідніших країн у випадку наступної пандемії.
На щорічній асамблеї ВООЗ у Женеві рішення зустріли тривалими оплесками, інформує Associated Press.
В організації кажуть, що домовленостей вдалося досягнути після трьох років "інтенсивних переговорів".
Передумовою домовленостей стала пандемія COVID-19, під час якої держави по-різному реагували на загрози. За словами Есперанса Лувіндао, голови комітету, який працював над угодою, масштабний спалах коронавірусної хвороби завдав величезних збитків "життю, засобам до існування та економіці".
"Ми, як суверенні держави, вирішили об’єднати зусилля, щоб отримати можливість захистити наших дітей, людей похилого віку, медичних працівників та всіх інших від наступної пандемії. Це наш обов’язок і відповідальність перед людством", – наголосила посадовиця ВООЗ.
Генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус назвав угоду "історичною".
"Тепер, коли Угода набула чинності, ми всі повинні діяти з однаковою терміновістю, аби впровадити її критично важливі елементи.
Угода ВООЗ про пандемію пропонує унікальну можливість використати уроки, отримані з цієї кризи, та забезпечити кращий захист людей у всьому світі у разі виникнення пандемії в майбутньому", – додав голова ВООЗ.
В Associated Press вважають, що ефективність договору може зіткнутися зі складнощами через останню політику США, які вклали мільярди у швидку розробку вакцин проти COVID-19.
Також журналісти зауважують, що до країн-членів ВООЗ не можуть застосувати жодне покарання, якщо ті ігноруватимуть домовленості, що є "поширеною проблемою в міжнародному праві".
Нагадаємо, у січні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі складу ВООЗ наступного року. Він звинуватив організацію в неправильних рішеннях під час пандемії COVID-19 та надмірному впливу країн-учасниць.
Згодом таке ж рішення ухвалили в Аргентині, президента якого Трамп вважає своїм близьким союзником.
Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація президента США розглядає способи реформувати ВООЗ, зокрема шляхом призначення у 2027 році американця на посаду генерального директора.