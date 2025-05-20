Відповідь на потенційні загрози: у ВООЗ ухвалили історичну угоду про пандемію

Угода спрямована на запобігання та реагування у випадку пандемії

Країни-учасниці Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалили "Угоду про пандемію". Документ має на меті покращити спільні дії для запобігання, підготовки та реагування на майбутні виклики у медичній сфері.

Договір передбачає, що країни мають обмінюватися зразками вірусів, отримувати тести, ліки та необхідні вакцини. До 20% такої продукції передадуть ВООЗ, яка забезпечуватиме доступ до неї бідніших країн у випадку наступної пандемії.

На щорічній асамблеї ВООЗ у Женеві рішення зустріли тривалими оплесками, інформує Associated Press.

В організації кажуть, що домовленостей вдалося досягнути після трьох років "інтенсивних переговорів".

Передумовою домовленостей стала пандемія COVID-19, під час якої держави по-різному реагували на загрози. За словами Есперанса Лувіндао, голови комітету, який працював над угодою, масштабний спалах коронавірусної хвороби завдав величезних збитків "життю, засобам до існування та економіці".

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"Ми, як суверенні держави, вирішили об’єднати зусилля, щоб отримати можливість захистити наших дітей, людей похилого віку, медичних працівників та всіх інших від наступної пандемії. Це наш обов’язок і відповідальність перед людством", – наголосила посадовиця ВООЗ.

Генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус назвав угоду "історичною".

"Тепер, коли Угода набула чинності, ми всі повинні діяти з однаковою терміновістю, аби впровадити її критично важливі елементи.

Угода ВООЗ про пандемію пропонує унікальну можливість використати уроки, отримані з цієї кризи, та забезпечити кращий захист людей у всьому світі у разі виникнення пандемії в майбутньому", – додав голова ВООЗ.

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В Associated Press вважають, що ефективність договору може зіткнутися зі складнощами через останню політику США, які вклали мільярди у швидку розробку вакцин проти COVID-19.

Також журналісти зауважують, що до країн-членів ВООЗ не можуть застосувати жодне покарання, якщо ті ігноруватимуть домовленості, що є "поширеною проблемою в міжнародному праві".

Нагадаємо, у січні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі складу ВООЗ наступного року. Він звинуватив організацію в неправильних рішеннях під час пандемії COVID-19 та надмірному впливу країн-учасниць.

Згодом таке ж рішення ухвалили в Аргентині, президента якого Трамп вважає своїм близьким союзником.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що адміністрація президента США розглядає способи реформувати ВООЗ, зокрема шляхом призначення у 2027 році американця на посаду генерального директора.