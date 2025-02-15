У ВООЗ закликали попереджати про ризики раку на етикетках алкоголю

У Європейському бюро ВООЗ закликали інформувати споживачів про ризики раку на етикетках алкогольних напоїв. В організації вважають цей засіб "нагальною необхідністю", яка здатна підвищити обізнаність людей.

Про це заявили в Європейському бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В агенції зауважили, що алкоголь є щорічною причиною близько 800 тисяч смертей в Європейському регіоні ВООЗ, мешканці якого вживають найбільше етиловмісних напоїв у світі.

Звіт організації показав, що громадська обізнаність про зв'язок між алкоголем і раком залишається низькою.

Результати дослідження, проведеного в 14 країнах, виявило, що лише 15% респондентів знають, що алкоголь викликає рак грудей. Ще 39% заявили, що їм відомо про зв'язок між вживанням спиртного та злоякісними утвореннями товстої кишки.

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У ВООЗ зазначають, що на ці види раку припадає найвища частка ракових захворювань, пов'язаних із вживанням алкоголю в ЄС.

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"Чіткі та помітні етикетки з попередженнями про здоров’я на алкоголі, які включають конкретне попередження про рак, є наріжним каменем права на здоров’я, оскільки вони дають людям життєво важливу інформацію для прийняття свідомого вибору щодо шкоди, яку може завдати алкогольна продукція", – пояснив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі П. Клюге.

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Наразі попереджувальні етикетки на алкоголі впроваджені лише в 3 з 27 країн ЄС і лише в 13 із 53 держав-членів Європейського регіону ВООЗ.

Також дослідження показало, що попередження про рак на етикетках алкоголю значно підвищують обізнаність про ризики для здоров'я. Порівняно з іншими типами інформації етикетки частіше викликають розмови про ризики алкоголю та перешкоджають його вживанню.

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"Етикетки з попередженнями щодо ризиків для здоров’я дають споживачам змогу ухвалювати обґрунтовані рішення, підвищують обізнаність про ризики для здоров’я, а також можуть зменшити загальну привабливість цієї продукції", – стверджує стратегічний радник регіонального директора Спеціальної ініціативи з неінфекційних захворювань та інновацій Європейського бюро ВООЗ Гауден Галеа.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року головний хірург США Вівек Мурті закликав оновити попередження про шкоду здоров'я на пляшках напоїв, додавши до них ризики, пов'язані з виникненням раку.