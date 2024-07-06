Уряд визначив випадки, коли лікарні можуть надавати платні послуги

З 1 січня 2025 року платні послуги надаватимуть за тарифами, визначеними медичним закладом

Кабінет міністрів України визначив перелік випадків, в яких державні та комунальні заклади охорони здоров’я зможуть надавати медичні та додаткові послуги, які не покриваються програмою медичних гарантій – тобто платно.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 5 липня. Однак вона почне діяти з 1 січня 2025 року.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ухвалене рішення – необхідний крок до прозорості медичної системи та унормування фінансових надходжень до медичних закладів.

"Це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню випадків корупційних порушень, оскільки кожен пацієнт буде чітко знати, що покривається і що не покривається програмою медичних гарантій.

Оплати за "КТ з контрастом", які нібито не покриваються державою, та інші способи шахрайського вимагання коштів з пацієнтів, мають залишитися у минулому. Медичні заклади мають достатньо часу, щоб сформувати переліки та належним чином проінформувати пацієнтів", – пояснив посадовець.

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Відтак українці з 1 січня 2025 року повністю оплачуватимуть:

звернення без направлення лікаря , крім випадків, коли воно не вимагається ;

медичні послуги з а договорами з юридичними особами;

медпослуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до визначеного контингенту ;

послуги, які не входять до Програми державних гарантій.

Також постановою Кабміну врегульовано питання додаткових послуг під час надання основної медичної допомоги, які здійснюватимуться за оплату пацієнтом, зокрема це стосується:

надання медичних послуг за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це не спричинено його медичним станом, а бажанням;

можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;

перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорт у та сервісу за побажанням пацієнта.

До 1 січня 2025 року Міністерство охорони здоров’я має переглянути таблицю медичних послуг із кодами національних класифікаторів таким чином, щоб вони відповідали послугам у Програмі медичних гарантій, вартість для населення яких покриває держава.

Надалі медичні послуги, які не входитимуть до Програми медичних гарантій, будуть платними.

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Після впровадження змін платна медична допомога обов’язково буде оформлюватися відповідним документом, який вноситимуть працівники закладу до електронної системи охорони здоров’я. Оплатити послуги українці зможуть виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок лікарні.

А поки всі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають розмітити на офіційних сайтах та інформаційних стендах повний перелік безоплатних медичних послуг. Вартість платних медичних послуг лікарні зможуть встановлювати самостійно.

Нагадаємо, з 2024 року українці можуть безкоштовно отримати трансплантацію кісткового мозку та стовбурових клітин, а також особи, які мають проблеми з ментальним здоров’ям, можуть отримати безкоштовну психосоціальну допомогу.