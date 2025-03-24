Вперше у світі пташиний грип виявили у вівці
У Великій Британії зафіксували перший у світі випадок зараження вівці вірусом пташиного грипу H5N1.
Інфіковану тварину виявили в англійському графстві Йоркшир під час рутинного тестування. Отару овець утримували на території, де раніше виявляли випадки грипу серед птахів, пише The Guardian.
Заражену вівцю вже евтаназували, а на фермі запровадили суворі заходи біобезпеки, щоб запобігти поширенню вірусу. Ветеринарні служби запевняють, що ризик інфікування іншої худоби залишається низьким.
"Хоча загроза для тваринництва мінімальна, я закликаю власників худоби дотримуватися чистоти та негайно повідомляти про підозрілі симптоми", – заявила головна ветеринарна лікарка Великої Британії Крістін Міддлміс.
В Агентстві охорони здоров’я Великої Британії також вважають низьким ризик для громадськості.
"Ми уважно стежимо за ситуацією та готові швидко реагувати в разі потреби", – зазначила Міра Чанд.
Раніше вірус знаходили не лише у птахів, а й у котів, собак, лисиць, свиней і великої рогатої худоби.
За даними американських CDC, вірус пташиного грипу A(H5N1) уже виявляли у морських левів у Перу та Чилі, морських слонів в Аргентині, тюленів в Антарктиді, а також у лисиць у Канаді, Франції та інших країнах.
Окрім свійських та диких тварин, інфекція вражала навіть деяких жителів зоопарків, зокрема тигрів, левів і пантер. Також у США пташиний грип виявили у дельфіна.
Нагадаємо, вірус H5N1 може спричиняти серйозні захворювання у людей, зокрема пневмонію, і навіть бути смертельним. Раніше пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів.