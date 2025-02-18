В Україні втричі зросла кількість областей із перевищеним епідпорогом: про які регіони йдеться

З 10 по 16 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 206 тисяч українців. Перевищення епідемічного порогу зафіксували в 16 областях, що у понад три рази більше, ніж за минулий тиждень.

Про це під час брифінгу 18 лютого повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко.

За його словами, хвороби частіше діагностували дітям – у 60% випадках.

При цьому перевищення епідпорогу низького рівня виявили на:

Вінниччині;

Київщині;

Львівщині;

Кіровоградщині;

Одещині;

Полтавщині;

Сумщині.

Крім того, перевищення середнього рівня зафіксували на:

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Волині;

Житомирщині;

Закарпатті;

Прикарпатті;

Рівненщині;

Тернопільщині;

Черкащині;

Чернівецькій області.

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Рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на Хмельниччині перевищив показники епідпорогу на високому рівні, додав Олексій Даниленко.

Водночас перевищення епідемпорогу не фіксували в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черганівській областях та Києві.

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За словами представника ЦГЗ, загалом від початку епідсезону у вересні 2024 року в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли близько 2,5 мільйона українців. При цьому частка пацієнтів із діагностованою коронавірусною хворобою складає менше ніж 1%.

"Епідемічний процес розвивається за класичним сценарієм і не відрізняється від минулих сезонів.

Хай ці цифри нікого не лякають – порівняно з аналогічним періодом минулого епідсезону ми маємо на майже 16% нижчі показники захворюваності", – зауважив Олексій Даниленко.

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Він наголосив, що найбільш ефективним способом запобігання інфікуванню на грип та COVID-19 є вакцинація. Також представник ЦГЗ радить:

регулярно мити руки;

уникати місць масового скупчення людей;

використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема медичних масок.

Нагадаємо, від 3 по 9 лютого захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 перевищила епідпоріг в п'яти областях.

Через це в деяких регіонах можуть запроваджувати локальні карантини. Відповідне рішення мають ухвалювати обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.