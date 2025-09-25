В Україні з'являться три інноваційні препарати для лікування раку: вони будуть безоплатними для пацієнтів

В Україні з’являться три новітні препарати для безкоштовного лікування складних форм раку.

Про це повідомили на сторінці державного підприємства "Медичні закупівлі України".

"Закупівля цих інноваційних препаратів стала можливою завдяки використанню механізму договорів керованого доступу (ДКД), що дозволяють державі отримувати інноваційні та дороговартісні лікарські засоби за спеціальними зниженими цінами за рахунок її конфіденційності.

Це означає, що українці, що борються з найскладнішими формами онкології, отримають доступ до сучасного лікування безоплатно", – йдеться у повідомленні.

Детальніше про препарати

Палбоцикліб (Palbociclib) – використовують для лікування молочної залози IV стадії у жінок у фазі постменопаузи. Препарат уповільнює розмноження ракових клітин.

РЕКЛАМА:

Інотузумаб озогаміцин – таргетний препарат, який застосовують при лікуванні гострого лімфобластного лейкозу, особливо коли хвороба повертається або не реагує на іншу терапію. Він дає пацієнтам шанс на ремісію та підготовку до трансплантації кісткового мозку.

Гемтузумаб озогаміцин – інноваційний лікарський засіб для боротьби з гострим мієлоїдним лейкозом у дорослих. Препарат блокує ріст і розмноження ракових клітин. Використання його разом із хіміотерапією підвищує ефективність лікування.

Нагадаємо, онкопацієнти мають право безоплатно пройти променеву та хіміотерапію. Раніше ми розповідали, де і як скористатися цими послугами.