В Україні з'явився гід, що допоможе дізнатися про безкоштовні медичні послуги

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 жовтня 2023

В Україні презентували гід програмою медичних гарантій для пацієнтів, який містить інформацію про безоплатні медичні послуги. 

Застосунок розробила Національна служба здоров’я України, повідомляють на Facebook-сторінці відомства.

Гід можна завантажити та завжди мати з собою в телефоні на випадок, якщо доведеться звернутися по медичну допомогу.

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У посібнику йдеться, які послуги можна отримати на первинному рівні медичної допомоги: у сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини. 

Також у ньому є інформація, які аналізи можна зробити безоплатно, а також, які ліки можна отримати безоплатно за програмою "Доступні ліки".

 Фото: НСЗУ

Завантажити посібник можна за посиланням.

Завдяки ньому можна знайти таку інформацію:

  • що таке програма медичних гарантій;
  • що таке пакети медичних послуг;
  • які послуги можна отримати і лікаря первинної медичної допомоги;
  • що включає пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги";
  • що входить в пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги";
  • які ліки входять в програму "Доступні ліки" та як їх отримати безоплатно або з частковою доплатою;
  • яку інформацію можна отримати в контакті-центрі НСЗУ за номером 16-77;
  • як подати скаргу у разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги.

"Посібник й надалі буде розширюватися актуальною та корисною інформацією для пацієнта", – кажуть у НСЗУ.

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Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, як безкоштовно отримати ліки від епілепсії та ментальних розладів, від хвороби Паркінсонасерцево-судинних захворювань.

Також повідомлялось, які послуги для породіль є безкоштовними.

Читайте також: Які послуги можна отримати безкоштовно, якщо вам потрібна нескладна операція? Пояснення НСЗУ


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