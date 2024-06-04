Збільшує шанси на виживання: вчені розробили препарат, який може "розщеплювати" ракову пухлину

Вчені випробували новий препарат для лікування раку кишківника, який значно збільшує шанси на одужання

Вчені з Великої Британії розробили імунотерапевтичний препарат для лікування деяких видів раку кишківника. Пембролізумаб "націлений" на специфічний білок на поверхні імунних клітин і знищує злоякісні.

Нові ліки значно підвищують шанси на одужання та в окремих випадках можуть навіть замінити хірургічне втручання, повідомляє The Guardian.

Команда науковців розповіла, що препарат вже пройшов клінічне випробування. У ньому взяли участь 32 пацієнти, у яких виявили рак кишківника ІІ чи ІІІ стадій з генетичними мутаціями.

Вони отримували його протягом дев'яти тижнів перед хірургічним втручанням замість звичного лікування хіміотерапією.

Результати показали, що 59% пацієнтів після лікування пембролізумабом не мали ознак раку, а у решти 41% пацієнтів рак був видалений під час операції. Всі пацієнти, які брали участь у дослідженні, після лікування були здорові .

Це також означає, що хворі не потребують післяопераційної хіміотерапії, яку зазвичай важко переносять.

"Наші результати показують, що пембролізумаб є безпечним і високоефективним методом лікування, який покращує стан пацієнтів із раком кишківника і збільшує шанси вилікувати хворобу на ранній стадії", – зазначив Доктор Кай-Кін Шиу, головний дослідник та консультант-медик-онколог в Університетському коледжі Лондона.

Шиу зазначив, що команда спостерігатиме за пацієнтами, щоб побачити, чи будуть вони здоровими та чи не трапиться рецидив хвороби. Але додав, що прогнози "надзвичайно позитивні".

"Імунотерапія може змусити пухлини зникнути ще до операції. Якщо ви "розщеплюєте рак" до операції, ви потроюєте шанси на виживання", – сказав Шиу.

Доктор Марнікс Янсен, клініцист-науковець з Інституту раку (Лондон), каже, що необхідно провести більше досліджень для оцінки препарату перш ніж його можна буде вважати стандартним методом лікування.

Раніше Національна служба здоров’я України нагадала, які дослідження для ранньої діагностики злоякісних новоутворень можна пройти безкоштовно.