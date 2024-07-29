Вчені, ймовірно, знайшли ще один спосіб діагностики хвороби Альцгеймера

Науковці вивчають ще один метод, який, ймовірно, допоможе виявляти хворобу Альцгеймера за допомогою аналізу крові.

Він зосереджений на виявленні змін у білку тау, який міститься в крові. Вчені вважають, що ці зміни можуть сигналізувати про хворобу Альцгеймера тоді, коли інші симптоми ще не проявилися.

Результати їхнього дослідження опублікували в науковому журналі JAMA, пише The New York Times.

Такий аналіз допоміг лікарям приблизно у 90% випадків правильно визначити, чи страждають на це захворювання пацієнти, які мають проблеми з пам’яттю.

Натомість фахівці зазначають, що стандартні методи, як-от комп’ютерна та магнітно-резонансна томографії, були точними у 73% випадків, а сімейні лікарі, які їх застосовували, були праві лише у 61%.

ВІДЕО ДНЯ

"Не так давно діагностику патології в мозку живої людини вважали просто неможливою.

Це – революція нашої здатності виявляти те, що відбувається в мозку живої людини", – сказав доктор Джейсон Карлавіш, співдиректор Центру пам'яті Пенсильванського університету (США).

Медики кажуть, що результати дослідження наближають той день, коли когнітивні порушення можна буде виявити за допомогою рутинного аналізу крові.

"Зараз ми обстежуємо людей за допомогою мамографії, ПСА (аналіз крові для чоловіків, у яких є підозра на рак простати – ред.), обстеження простати та інших методів, щоб виявити ранні ознаки раку.

І я думаю, що ми будемо робити те ж саме для хвороби Альцгеймера і, сподіваюся, інших форм нейродегенерації", – розповів доктор Адам Боксер, невролог з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (США).

Дослідники також наголосили, що аналіз крові слід проводити лише після певних тестувань для оцінки пам’яті та мислення. Крім цього, пацієнта мають скерувати на проходження комп’ютерної томографії, щоб виключити інші причини, через які могли виникнути когнітивні порушення (наприклад, інсульт чи пухлини мозку).

Щоб остаточно підтвердити діагноз, необхідно виявити характерні відкладення білку амілоїду в мозку. Для цього слід провести ПЕТ-сканування та зробити спинномозкову пункцію.

Раніше ми розповідали про те, що науковці розгадали ще одну загадку хвороби Альцгеймера та виявили новий метод її поширення.