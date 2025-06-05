На крок ближче до ліків проти ВІЛ: вченим вдалося "підсвітити" вірус у крові хворих

Однією з основних проблем для вчених, які шукають ліки проти ВІЛ, було те, що вірус здатний "ховатися" всередині певних лейкоцитів у крові. Тепер науковцям вдалося "підсвітити" патоген, через що його простіше виявити та потенційно повністю вивести з організму хворих.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Communication, інформує The Guardian.

Можливість вірусу імунодефіциту людини "ховатися" в лейкоцитах означає, що в організмі існує резервуар патогену. Так ВІЛ набуває здатності повторно активуватися в тілі, але при цьому його не можуть перемогти ні імунна система, ні ліки.

Тепер дослідники з Інституту інфекцій та імунітету Пітера Догерті в Мельбурні (Австралія) знайшли спосіб зробити вірус видимим, що потенційно допоможе повністю вивести його з організму.

За основу методу взяли технологію мРНК, яку використовують у деяких вакцинах проти COVID-19. Вчені змогли завдяки жировій бульбашці доставити мРНК у клітини, де "ховається" ВІЛ – і таким чином "підсвітили" для організму патоген.

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Раніше вважалося неможливим доставити мРНК до цього типу лейкоцитів, оскільки такі клітини не поглинали жирові бульбашки або ліпідні наночастинки (ЛНЧ), які використовують для їхнього перенесення. Проривних змін вдалося досягти через те, що вчені розробити новий тип ЛНЧ.

"Ми сподіваємося, що цей новий дизайн наночастинок може стати новим шляхом до лікування ВІЛ", – написали автори роботи.

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Дослідники зізналися, що спершу не повірили в результати випробування, адже вони були надто успішними, аби бути правдою. Пізніше додаткові тестування підтвердили висновки.

"Ми були вражені тим, наскільки [величезною] була різниця – від того, що раніше не працювало, а тепер раптово почало. Ми всі ахнули", – сказала співавторка дослідження, докторка Паула Севаал.

Як відкриття оцінюють науковці?

Вчені зауважують, що потрібні додаткові тестування, аби перевірити, чи достатньо "підсвітити" вірус для того, щоб імунна система організму подолала його, чи технологію потрібно буде поєднувати з іншими способами лікування.

Нове дослідження проводили на клітинах пацієнтів із ВІЛ, тому надалі науковцям необхідно випробувати метод на тваринах, а потім на людях. Ймовірно, пройдуть роки, перш ніж дослідження ефективності такої терапії розпочнуться.

"У галузі біомедицини багато що зрештою не потрапляє в лікарні – це сумна правда. Я не хочу зображати краще картину, ніж те, що відбувається в реальності.

Але в галузі лікування ВІЛ у сфері виявлення вірусу досі не було нічого близького до того, що ми бачимо зараз", – додала науковиця.

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Співавтор дослідження Майкл Рош каже, що відкриття може допомогти не лише у лікуванні ВІЛ, адже лейкоцити відіграють роль і в інших захворюваннях, зокрема раку.

Ретровірусолог Джонатан Стой, який не брав участі в роботі, сказав, що підхід австралійських науковців є значним кроком уперед порівняно з іншими способами виявлення вірусу. Вчений зауважив, що потрібні подальші дослідження, які допоможуть дізнатися, як зрештою побороти ВІЛ.

"Залишається одна велика невідомість. Потрібно знищити весь резервуар для успіху (у боротьбі з вірусом – ред.) чи лише більшу його частину? Якщо виживе лише 10% латентного резервуара, чи буде цього достатньо для зараження новою інфекцією? Покаже лише час", – сказав науковець.

Нагадаємо, у світі семеро людей вилікувалися від ВІЛ, двом із них вдалося побороти недугу завдяки пересадці стовбурових клітин, не резистентних до вірусу.