ВООЗ: 82% домогосподарств в Україні мають труднощі з доступом до ліків

Представництво Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Україні оприлюднило оновлену оцінку потреб дорослого населення у лікуванні під час війни.

У 82% українських домогосподарств повідомили про труднощі з отриманням необхідних ліків через їхню недоступність або відсутність.

Серед сімей, де є люди з хронічними захворюваннями, 72% зіткнулися з перешкодами в доступі до меддопомоги – переважно через високу вартість ліків (59%) та лікування (36%).

Проблеми з психічним здоров’ям залишаються поширеними: 72% респондентів за останній рік відчували симптоми тривоги, депресії або сильного стресу, а половина – сильний стрес упродовж останніх двох місяців.

Серед інших висновків ВООЗ повідомила:

РЕКЛАМА:

8% домогосподарств не отримали потрібні медикаменти;

64% мали хоча б одну перешкоду в доступі до меддопомоги;

1 з 10 респондентів не мав доступу до необхідних послуг;

35% відкладали отримання медичної допомоги;

у найбільш постраждалих областях за допомогою зверталися рідше (48%), ніж в інших регіонах (58%).

У ВООЗ наголосили на важливості постійної підтримки для зміцнення системи медпослуг, особливо у зонах, що зазнали найбільших наслідків війни.

Дослідження представництва ВООЗ в Україні ґрунтується на національно репрезентативному опитуванні 4 тисяч дорослих.