Історичне рішення за участі України: ВООЗ ухвалила резолюцію про ментальне здоров’я у часи воєн

Всесвітня асамблея охорони здоров'я, головна структура ВООЗ, ухвалила резолюцію щодо ментального здоров’я у часи воєн та катастроф, ініційовану Україною спільно з Королівством Нідерландів.

Країни-члени домовилися інтегрувати ментальне здоров'я та психосоціальну підтримку в системи реагування на надзвичайні ситуації.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що це "історичне рішення", яке має зміцнити психосоціальну підтримку у країнах, зокрема, під час воєн, природних катастроф і гуманітарних криз.

"Це ті аспекти, які ми наразі враховуємо в Україні під час розбудови екосистеми психологічної підтримки в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативи першої леді України Олени Зеленської", – додають у МОЗ.

Резолюція закликає до інтегрованих, якісних послуг у сфері ментального здоров'я, які мають бути доступні всім, особливо у нестабільних і постраждалих від конфліктів районах.

Держави-члени мають реалізувати Комплексний план дій ВООЗ щодо ментального здоров'я на 2013-2030 роки.

А ВООЗ повинна надавати технічну підтримку, сприяти міжвідомчій координації та забезпечувати інтеграцію ментального здоров'я та психосоціальної підтримки у рамки підготовки та реагування на надзвичайні ситуації.

"Прогрес буде відстежуватися за допомогою щорічних звітів до Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я з 2025 по 2031 роки, що забезпечить підзвітність і постійну увагу до питань, пов'язаних з ментальним здоров'ям у надзвичайних ситуаціях.

Окрема подяка Постійному представництву України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях за спільну роботу над втіленням ініціативи", – додають у МОЗ.

Окрім українців, проєкт резолюції підтримали представники Канади, Чилі, Домініканської Республіки, Еквадору, Естонії, Фінляндії, Грузії, Гватемали, Ізраїлю, Японії, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Монако, Нідерландів, Японії, Норвегії, Перу, Португалії, Сьєрри-Леоне, Словаччини, Словенії та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Міністр охорони здоров'я України на асамблеї вкотре нагадав про повномасштабне вторгнення.

"Наше гасло – все для здоров'я, здоров'я – для всіх. Але у нас, українців, є й інше гасло – вижити у страшній війні, яку Росія розпочала проти України...

Коли ситуація, яка загрожує життю, як це відбувається зараз в Україні, стає буденністю – безпека стає пріоритетом, а здоров’я – привілеєм", – сказав міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко під час виступу на Асамблеї.

Нагадаємо, раніше ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для ментального здоров'я. Також організація заявила, що світ повинен підготуватися до майбутніх невідомих хвороб, зокрема "хвороби Х".

У 2022 році організація підтримала резолюцію, проєкт якої подала Україна, щодо можливого перенесення офісу з РФ. А у травні 2023-го стало відомо, що ВООЗ нарешті закриває Європейський офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві.

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