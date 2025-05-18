Докладаєте неабияких зусиль, щоб почистити зуби? 7 порад, як приборкати блювотний рефлекс

Блювотний рефлекс під час чищення зубів неприємний, але керований

Щоранку та щовечора мільйони людей по всьому світу змагаються не лише з бактеріальним нальотом на зубах, а й із власним блювотним рефлексом.

У когось цей рефлекс майже не відчутний, у когось – дуже сильний. Однак більшість із нас реагують тільки на певні подразники, зокрема зубну щітку.

Як зробити щоденну гігієну ротової порожнини комфортнішою – стоматологиня Енн Клемонс пояснила Cleveland Clinic.

Чому вас нудить, коли чистите зуби

"Блювотний рефлекс існує не даремно. Це захисний механізм організму, завдання якого не проковтнути чи не вдихнути те, що може зашкодити людині", – каже докторка Клемонс.

Але, за словами лікарками, є також інші фактори, що можуть спричиняти неприємні відчуття, зокрема:

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агресивна техніка чищення , коли щітка надто глибоко торкається задньої стінки горла;

, коли щітка надто глибоко торкається задньої стінки горла; різкий смак зубної пасти ;

; куріння , що сприяє надлишку слини й подразнює дихальні шляхи;

, що сприяє надлишку слини й подразнює дихальні шляхи; набряки слизової при застудах та алергіях;

при застудах та алергіях; рефлюкс (ГЕРХ), при якому кислота, що піднімається в стравохід, посилює нудоту;

(ГЕРХ), при якому кислота, що піднімається в стравохід, посилює нудоту; ранкова нудота у вагітних ;

; тривожність або негативний досвід стоматологічних процедур;

або негативний досвід стоматологічних процедур; анатомія ротової порожнини – її розмір та особливості прикусу впливають на траєкторію руху щітки.

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7 кроків до комфортної гігієни

Щоб чищення зубів перестало бути випробуванням, фахівчиня радить:

змінити щітку – дитяча або електрична з маленькою головкою займає менше місця в роті;

– дитяча або електрична з маленькою головкою займає менше місця в роті; обрати м’якшу пасту – нейтральний смак не подразнює горло;

– нейтральний смак не подразнює горло; сповільнити рухи – замініть "скребок" туди-сюди неквапливими круговими погладжуваннями;

– замініть "скребок" туди-сюди неквапливими круговими погладжуваннями; заспокоїтися – увімкніть музику чи відео, візьміть у вільну руку іграшку-антистрес, слідкуйте за диханням через ніс;

– увімкніть музику чи відео, візьміть у вільну руку іграшку-антистрес, слідкуйте за диханням через ніс; чистити зуби поетапно – двохвилинну процедуру можна розбити на кілька підходів;

– двохвилинну процедуру можна розбити на кілька підходів; тренувати рефлекс , поступово збільшуючи час дотику щітки до "проблемних" зон;

, поступово збільшуючи час дотику щітки до "проблемних" зон; порадитися з лікарем – стоматолог може запропонувати спрей-анестетик для горла, інший ракурс чи позу під час огляду, а також легку седацію в складних випадках.

Якщо все ж трапився напад нудоти

Фахівчиня рекомендує прополоскати рот водою чи слабким содовим розчином і почекати, перш ніж знову братися за щітку: кислоти після блювання тимчасово послаблюють емаль.

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