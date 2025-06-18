Погане психічне здоров’я батька може зашкодити розвитку дитини – дослідження

Здоров’я та гарне самопочуття дитини – особливо в перші місяці життя – багато в чому залежить від матері. Тепер науковці виявили, що психічний стан батька також може значно впливати на розвиток малюка.

Зокрема симптоми або діагноз депресії тривоги, їхнє поєднання або стрес здатні зашкодити здоровому дорослішанню малюків, особливо у віці до двох років.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в JAMA Pediatrics, інформує CNN.

Попередні роботи вчених пов’язували погане психічне здоров’я батька із потенційною шкодою для розвитку дитини. Однак результати були обмежені за аспектами, які аналізували, або переконливістю результатів.

Тепер науковці провели великий аналіз 84 досліджень, які вивчали дані тисячі пар батьків і їхніх дітей. Автори роботи проаналізували зв’язки між батьківськими депресією, тривогою або стресом та шістьма типами розвитку малюків:

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соціально-емоційним (стосунки з однолітками, здорова прив’язаність і навичка самостійно заспокоюватися);

адаптивним (здатність реагувати на зміни та задовольняти щоденні потреби);

когнітивним (пам’ять, увага, здатність до навчання, ухвалення рішень, IQ та академічна успішність);

мовним (здатність сприймати та відтворювати мову);

фізичним (зріст, вага, здоров’я, сон);

моторним (навички письма, застібання ґудзиків, ходьби та жування).

При цьому науковці порівнювали розвиток дітей від зачаття до 18 років та психологічний дистрес їхніх батьків, який ті переживали в період вагітності та до двох років після народження малюка.

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"На сьогодні це найповніший глобальний огляд зв’язку між перинатальним психічним здоров’ям батьків та розвитком потомства", – сказала провідна авторка дослідження Деліз Гатчінсон.

Автори роботи не виявили жодного зв’язку між поганим психічним здоров’ям батька та порушеннями адаптивного і моторного розвитку дитини. Однак існував вплив між дистресом та успішністю малюка в соціально-емоційній, мовній, когнітивній сфері та фізичному дозріванню.

Найсильнішим цей зв’язок був у перинатальному періоді – від зачаття до двох років після пологів. У цей час плід і немовля особливо чутливі до будь-якого дистресу, який переживають батьки, особливо мати.

Вчені визнали, що вплив психічного стану батька на дитину сильніший після народження малюка. В цей період стрес, депресія чи тривожність можуть впливати на чутливість чоловіка та його чуйність у взаємодії з дитиною. При цьому на етапі батьківства психологічний дистрес може посилюватися.

Професор педіатрії з Медичного центру Університету Небраски (США) Арва Насір зауважив, що дослідженню бракує ширшого контексту. Часом на психологічний добробут батьків вливає соціально-економічний тиск, як-от бідність, а також нерівність у доступі до медичних послуг.

Раніше дослідники виявили, що батьки більше схильні переоцінювати математичні здібності своїх синів, порівняно з дочками. Цей стереотип може негативно впливати на успішність дівчат.