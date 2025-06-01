Чому важливе самоспівчуття і як перестати бути надто суворим до себе

Як припинити бути суворим до себе

Коли хтось із наших близьких стикається з проблемою або почувається погано, ми намагаємося його підтримати й заспокоїти. Але якщо самі опиняємося в таких ситуаціях, то часто поводимося зовсім інакше – критикуємо себе, звинувачуємо, навіть принижуємо.

Проте дослідження свідчать, що у складних або стресових ситуаціях люди, які виявляють більше співчуття до себе, є більш стійкими. І навіть невелике самоспівчуття має значний ефект, пише The New York Times.

"Варто казати: "Я зробив помилку", замість "Я – помилка". Це краща альтернатива для самооцінки, бо мова йде не про позитивну самооцінку, а про доброту й турботу до себе", – пояснює Крістін Нефф, доцентка кафедри освітньої психології Техаського університету в Остіні, яка понад два десятиліття досліджує самоспівчуття.

Що таке самоспівчуття?

Самоспівчуття – це вміння проявляти підтримку, теплоту і співчуття до себе у складні часи, а також усвідомлення того, що ви не одні у своїх недосконалостях.

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Воно базується на уважності – здатності зосереджуватися на теперішньому моменті без осуду, помічати свої емоції, не тікати від них, а приймати як частину життя.

Бути добрим до себе – не означає жаліти себе. Наші страждання не є унікальними – недоліки й поразки притаманні всім людям. Усвідомлення, що ти не один у своїх труднощах, знімає тягар сорому.

"Самоспівчуття – це здатність бути собою, повністю відчувати те, що є на душі, без зайвого захисту чи заперечення", – каже клінічний психолог Стівен Гейз.

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Міфи про самоспівчуття

Самоспівчуття знижує мотивацію покращувати себе або своє життя.

Насправді дослідження свідчать, що підтримка, заохочення і конструктивна критика є набагато ефективнішими мотиваційними чинниками, ніж негативний зворотний зв’язок, каже докторка Нефф.

Самоспівчуття – це прояв егоїзму.

Насправді воно сприяє зменшенню вигорання і допомагає краще піклуватися про інших. Егоїзм же, навпаки, зрештою шкодить або вам, або іншим.

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Як розвивати самоспівчуття?

Щодня говоріть собі добрі слова. Подумайте, як ви ставитеся до себе: підтримуєте й підбадьорюєте себе чи навпаки – постійно критикуєте.

"Більшість людей набагато співчутливіші до інших, ніж до самих себе", – каже Крістін Нефф.

Якщо ви схильні звинувачувати себе, спробуйте поставитися до себе так, як ви би це зробили для доброго друга у схожій ситуації.

Зробіть паузу на співчуття. Психологиня Тара Брак, авторка книги "Радикальне прийняття", пропонує метод RAIN:

R (Recognize) – усвідомити;

A (Allow) – дозволити;

I (Investigate) – дослідити;

N (Nurture) – підтримати.

Суть у тому, щоб визнати свої емоції і не витісняти їх, а дозволити їм існувати.

Потім дослідіть, як ваші емоції проявляються в тілі: можливо, ви відчуваєте порожнечу в шлунку або тиск у грудях. Дослідіть також переконання, пов’язані з цими емоціями – можливо, ви вважаєте, що з вами щось не так.

"Це, мабуть, одне з найглибших страждань, які переживають люди: "Мене неможливо любити", "Я не справляюся", "Я маю робити більше", – каже докторка Брак.

Тоді настає етап підтримки. Подумайте, чого найбільше ви потребуєте: розуміння, прощення чи добрих слів. Покладіть руку на серце або торкніться себе так, щоб це відчувалося як жест турботи, і скажіть: "Я роблю все, що можу". Ці маленькі дії можуть мати великий ефект.

Передавайте співчуття далі. Навчившись бути добрими до себе, ми стаємо уважнішими й до інших. Це може проявлятися у волонтерстві, участі в суспільних змінах, або просто в стосунках.

Раніше ми розповідали, де можна отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію.