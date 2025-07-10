Вдома немає яєць? Дієтологиня радить 16 продуктів, які можуть їх замінити

Уявімо ситуацію: ви готуєте улюблений пиріг, а в холодильнику, як на зло, немає яєць. Знайомо?

Насправді цей інгредієнт можна замінити.

Для CLeveland Clinic дипломована дієтологиня Бет Червоні розповіла про здорові альтернативи яйцям.

Грецький йогурт

Грецький жирний йогурт є хорошим джерелом білка, і кондитери зазвичай його використовують замість яєць у випічці, щоб вона була більш ніжною та вологою.

Також можна взяти звичайний йогурт. Четверта частина склянки заміняє одне яйце.

РЕКЛАМА:

Маслянка

Це побічний продукт, який отримують при збиванні масла. Це по суті знежирені вершки або, точніше, їхня плазма, що залишається після відділення масла.

Кислотність маслянки може допомогти активувати будь-яку соду, яку ви використовуєте за рецептом. Четверта частина склянки заміняє одне яйце.

Яблучне пюре

Якщо у вас алергія на яйця, є ймовірність, що у вас також може бути алергія й на молочні продукти. У цьому випадку, можливо, у якості замінника підійде несолодке яблучне пюре. Це чудова веганська альтернатива, особливо для випічки.

Зазвичай для заміни одного великого яйця використовують четверту частину склянки (приблизно 60-65 грамів) несолодкого яблучного пюре.

Бананове пюре

Воно також є чудовим замінником яєць у багатьох рецептах, особливо у солодкій випічці. Як і яблучне пюре, бананове додає їй вологу.

Стиглі банани містять крохмаль та пектин, завдяки яким при розтиранні утворюється липка маса, що може імітувати в'яжучі властивості яйця.

Для заміни одного великого яйця зазвичай використовують половину великого стиглого банана.

Оцет і харчова сода

Хімічна реакція між оцтом і харчовою содою може допомогти випічці піднятися і надати їй легкої та пухнастої текстури.

Щоб замінити одне яйце, змішайте одну чайну ложку харчової соди з однією столовою ложкою оцту.

Горіхове масло

Використання горіхового масла (арахісового, кеш'ю або мигдалевого) допоможе зберегти тістечка та печиво вологими.

Щоб замінити одне яйце, треба взяти три столові ложки цього продукту.

Газована вода

Важливо використовувати саме її, а не звичайну питну воду. Вона виконує роль розпушувача – бульбашки вуглекислого газу в ній допомагають тісту піднятися, роблячи випічку легкою та повітряною.

Рекомендується замінювати одне яйце на четверту частину склянки води.

Аквафаба

Це в'язка рідина, отримана в результаті відварювання бобів, як-от нут, квасоля, горох.

Аквафабу можна використовувати замість яєчних білків у деяких рецептах (наприклад, безе чи зефіру). Щоб замінити одне яйце, потрібно взяти три столові ложки аквафаби.

Тофу

Для заміни яєць найкраще підходить шовковий (м'який) тофу, оскільки він має високий вміст води та легко перетворюється на пюре. Він допоможе скріпити інгредієнти та додасть страві вологи.

Зазвичай близько 60 грамів розім'ятого або пюреподібного шовкового тофу може замінити одне яйце.

Лляне борошно

Лляне борошно або мелене насіння льону є дуже популярним замінником яєць, особливо у веганських рецептах. При змішуванні борошна з водою утворюється слизоподібна маса, яка чудово виконує функції яєць.

Щоб замінити одне яйце, потрібно одну столову ложку лляного борошна змішати з трьома столовими ложками води.

Насіння чіа

Насіння чіа також можна використати як замінник яєць. За своїми властивостями воно є схожим до лляного борошна. Утім, для використання його попередньо потрібно перемолоти.

Щоб замінити одне яйце, потрібно взяти одну столову ложку насіння чіа та змішати його з трьома столовими ложками води.

Квасоля (боби) мунг

Її паростки багаті на вітаміни та мінерали, зокрема магній і цинк. Рекомендується використовувати три столові ложки приготовлених бобів маш на одне яйце. Це чудовий варіант для тих, хто шукає рослинну альтернативу яйцям.

Порошок маранти

Це натуральний крохмаль, який отримують з кореневищ рослини маранта. Вона росте у тропічних регіонах. Порошок використовують як загусник у супах, соусах, желе, а також замість кукурудзяного крохмалю.

Для заміни одного яйця потрібно дві столові ложки порошку маранти змішати з трьома столовими ложками води.

Желатин

Желатин виготовляють з колагену, який міститься в кістках, шкірі, сухожиллях та хрящах тварин (зазвичай свиней та великої рогатої худоби). Якщо ви дотримуєтеся веганської дієти, тоді можна використати агар-агар – рослинний аналог желатину.

Щоб замінити одне яйце, змішайте одну столову ложку розчиненого неароматизованого желатину з однією столовою ложкою холодної води і двома столовими ложками окропу.

Натомість якщо ви вирішили додати агар-агар, змішайте одну його столову ложку з однією столовою ложкою води.

Соєвий лецитин

Це речовина, яку отримують із соєвих бобів. Соєвий лецитин чудово підходить для зв’язування інгредієнтів та поліпшення текстури тіста. Утім, для людей з алергією на сою він може бути небезпечним.

Щоб замінити одне яйце, потрібно взяти одну столову ложку соєвого лецитину.

Порошкові замінники яєць

Зазвичай це суміші на основі картопляного крохмалю, борошна тапіоки, харчової соди, волокон та псиліуму. Вони стають у нагоді людям з алергією на яйця, веганам, або тим, хто просто хоче зменшити споживання продуктів тваринного походження.

Зазвичай ці порошкові суміші (одна столова ложка) потрібно розвести водою (дві столові ложки).