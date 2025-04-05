4 причини, чому варто їсти кеш'ю

Кеш’ю – це не лише смачний та ситний перекус. Ці горіхи додають до різних страв, зокрема гарнірів, м’яса та десертів. Кеш'ю має кремовий смак та текстуру, тому з нього готують також різноманітні соуси та пасти.

Окрім того, продукт містить багато поживних речовин, зокрема є відмінним джерелом білка, здорових жирів, вітамінів та мінералів.

Дієтологиня Джулія Зумпано розповіла Cleveland Clinic про переваги вживання кеш’ю та чому його варто додати до свого раціону.

Позитивно впливає на роботу серця

За словами Джулії Зумпано, кеш’ю містить багато антиоксидантів. Вони "борються" з окислювальним стресом, який є однією з причин атеросклерозу – захворювання, при якому на стінках судин з'являються холестеринові відкладення (бляшки).

"Але антиоксиданти допомагають запобігти цьому процесу", – каже експертка.

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Результати одного з досліджень свідчать, що у людей, які додавали кеш'ю до свого раціону протягом 28 днів, спостерігали зниження рівня холестерину.

В огляді кількох інших досліджень вчені зробили висновок, що вживання кеш'ю знижує кров'яний тиск.

Допомагає нормалізувати рівень цукру в крові

Дослідження, проведене серед людей з діабетом 2 типу, показало, що вживання кеш'ю може позитивно вплинути на рівень інсуліну, зазначила Зумпано.

Дослідження показало, що у людей, які протягом восьми тижнів отримували 10% своєї норми калорій з кеш'ю, рівень інсуліну був більш здоровим порівняно з тими, хто не вживав ці горіхи.

Утім, Зумпано наголошує, що кеш'ю не можуть вилікувати діабет 2 типу, тож не варто занадто зосереджуватись на окремих продуктах.

"Здорове харчування – це вживання різноманітних продуктів", – зауважила фахівчиня.

Захищає суглоби

Вживання кеш'ю може допомогти зменшити запалення та набряк, які часто є симптомами артриту.

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Допомагає схуднути

Ті, хто намагаються позбутися зайвої ваги, з обережністю ставляться до кеш’ю, адже, як і всі горіхи, він містить жири та калорії.

Згідно з дослідженнями, люди, які регулярно споживають горіхи, частіше досягають успіхів у схудненні. Ймовірно, це пов’язано з високим вмістом клітковини та білків у горіхах, що сприяє відчуттю ситості та прискорює метаболізм.

Регулярне споживання горіхів замість обробленого м'яса та шкідливих калорійних перекусів може допомогти контролювати вагу та сприяти схудненню.

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Поживні властивості кеш’ю

28 грамів кеш'ю, а це приблизно 18 горішків, містять:

163 калорії;

майже 9,3 грама вуглеводів;

0 грамів холестерину;

13 грамів жирів;

майже 1 грам клітковини;

понад 4 грами білка;

4,5 міліграма натрію;

1,4 грама цукру.

Він також містить поживні речовини, як-от мідь, марганець, магній, фосфор, вітамін К, цинк та залізо.

Застереження щодо вживання кеш’ю

Для більшості людей вони не становлять загрози, утім якщо у вас є алергія на інші горіхи, то слід бути обережними.

Тим, хто стежить за своєю вагою, варто пам’ятати, що кеш’ю – доволі калорійний продукт.

"Кеш'ю – чудове джерело рослинного білка та деяких вітамінів і мінералів. Але вони також містять багато калорій і жирів. У смажений солоний кеш'ю додають олію та сіль, що збільшує вміст жиру та натрію.

Якщо ви намагаєтеся обмежити споживання калорій, жирів або натрію, просто регулюйте розмір порції", – радить дієтологиня Джулія Зумпано.