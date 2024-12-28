У МОЗ назвали критерії направлення для проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

У МОЗ розповіли про критерії направлення для проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

З 1 січня 2025 року МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини у кластерних і надкластерних лікарнях.

Процес оцінювання здійснюватиметься на підставі визначених критеріїв із використанням нової електронної системи.

Які діагнози вимагають негайного направлення на оцінювання повсякденного функціонування людини, що є підставою та загалом, як відбуватиметься цей процес – детальніше пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

Підстави для направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи

Наразі виокремили 5 таких підстав:

Настання строку повторного огляду. Раніше їх встановлювали МСЕК. З нового року цим займатимуться експертні команди;

Раніше їх встановлювали МСЕК. З нового року цим займатимуться експертні команди; Стійкий або необоротний характер захворювання.

"Якщо захворювання триває понад 12 місяців або характеризується тривалим перебігом із мінімальними шансами на покращення, то людина потребує системної медичної та соціальної підтримки.

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Проведення оцінювання у таких випадках дозволяє об’єктивно визначити потреби та можливості для адаптації у повсякденному житті", – зазначили у МОЗ.

Тривала непрацездатність. Зокрема йдеться про безперервну тимчасову непрацездатність , коли людина лікується протягом 120 календарних днів та перервану непрацездатність (наприклад, якщо людина на короткий термін поверталася до роботи). У такому випадку направлення здійснюється не пізніше ніж через 150 календарних днів від початку першого періоду непрацездатності ;

Зокрема йдеться про , коли людина лікується протягом та (наприклад, якщо людина на короткий термін поверталася до роботи). У такому випадку направлення здійснюється ; Туберкульоз.

"Для людей із цим захворюванням безперервність непрацездатності не є обов’язковою. Направлення на оцінювання здійснюється через 10 місяців із дня настання непрацездатності, що враховує тривалий характер лікування та необхідність додаткового медичного та соціального супроводу", – пояснили у відомстві.

Невідкладно, за наявності певних діагнозів або проведених серйозних медичних втручань. У цьому випадку очікування 120 днів непрацездатності є недоцільним, направлення на оцінювання повсякденного функціонування надається відразу.

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Про які серйозні медичні втручання йдеться?

До найсерйозніших втручань, які значно впливають на функціонування людини, належать:

ампутації кінцівок різних рівнів;

трансплантація нирок, серця, легенів, печінки, підшлункової залози;

артродез великих суглобів (операція, яку проводять для закріплення суглоба у постійному фіксованому положенні – ред.);

видалення органів через травми чи патології.

Повний перелік діагнозів, станів та медичних втручань, які є підставою для направлення, визначає постанова Кабінету Міністрів України № 1338.

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Як працює процедура направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи?

У МОЗ кажуть, ця процедура складається з трьох етапів.

Перший етап. Лікуючий лікар вносить дані та медичні документи до е-системи та формує направлення. Також туди вносять документи, які підтверджують інвалідність. Тепер їх подаватимуть у нових форматах – pdf, або png, або jpg.

Далі лікар формує направлення та передає його до обраної разом з людиною лікарні, у якій працюють експертні команди. МОЗ уже визначило перелік медзакладів, де вони працюватимуть.

Другий етап. Отримане в е-системі направлення перевіряють на коректність формування і чи є у ньому необхідні документи. Робить це адміністратор медзакладу. Він приймає направлення на розгляд або повертає на доопрацювання лікуючому лікарю та залишає коментарі.

"У разі прийняття – експертна команда у визначений системою відповідно до розкладу час отримає доступ до документів. До складу команди входять фахівці, які аналізують інформацію та визначають ступінь функціональних обмежень", – зауважили у міністерстві.

Третій етап. Після аналізу отриманих даних експертна команда ухвалює рішення про ступінь функціональних обмежень людини. У висновку мають бути рекомендації щодо подальших дій, зокрема реабілітація, встановлення інвалідності, її причини і час настання, а також потребу в інших формах соціальної підтримки.

Раніше ми розповідали, хто зможе пройти оцінювання повсякденного функціонування заочно чи на виїзді.