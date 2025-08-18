З 2026 року в Україні планують запровадити безкоштовний щорічний чекап для людей віком від 40 років

З 1 січня 2026 року в Україні планують запровадити національну програму щорічного безоплатного комплексного обстеження для українців віком від 40 років.

Про це повідомили на Урядовому порталі та у Міністерстві охорони здоров’я.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, програма передбачатиме обстеження на серцево-судинні захворювання, діабет і психічні розлади – хвороби, які є головною причиною передчасної смертності та втрати працездатності.

"Більшість із них можна виявити й ефективно лікувати, якщо діяти вчасно. Держава повністю оплатить чек-ап, а людина зможе обрати будь-який заклад – державний, комунальний чи приватний.

Ми визначимо перелік обов’язкових досліджень і вимоги до закладів, щоб гарантувати якість. Мета – зробити профілактику звичною частиною життя і зменшити ціну, яку країна платить за несвоєчасну діагностику", – зазначив Ляшко.

РЕКЛАМА:

Окрім того, міністр анонсував розширення спектра безоплатних медичних послуг і впровадження нових цифрових сервісів. Зокрема, планують запровадити безоплатне планове стентування коронарних судин для пацієнтів із хронічними серцево-судинними хворобами. Це зменшить ризик виникнення інфарктів та ускладнень і підвищить тривалість життя.

"Оновлення тарифів на кардіохірургію з урахуванням складності та інноваційності втручань забезпечить справедливе фінансування медичних закладів і стане стимулом для розвитку високоспеціалізованої допомоги в Україні", – зауважили у МОЗ.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні вперше стане доступною безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років. Для цього використовуватимуть сучасну 9-валентну вакцину американської компанії, яка захищає від найпоширеніших онкогенних штамів.