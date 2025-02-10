Як занурення у холодну воду впливає на організм? Вчені, ймовірно, мають відповідь

Дослідники виявили, що занурення у холодну воду, холодний душ чи крижану ванну може допомогти тимчасово знизити рівень стресу, а також покращити якість сну та самопочуття.

В огляді досліджень, опублікованому в науковому журналі PLOS One, йдеться про воду з температурою 15°С або нижче. Тривалість процедур стартує від 30 секунд, пише Medical News Today.

Вчені розглядали дані 11 досліджень, що дозволило їм вивчити інформацію про понад трьох тисяч дорослих, здорових учасників. Лише в одному з них брали участь чоловіки і жінки, у всіх інших – учасники лише чоловічої статі. Науковці не брали до уваги інформацію про спортсменів.

Експерти зробили висновок, що занурення в холодну воду може допомогти зменшити стрес, але цей ефект проявляється не відразу, а лише через 12 годин. Також вони виявили покращення якості життя та сну учасників, але цей ефект був тимчасовим. Утім, для підтвердження цієї інформації потрібно провести додаткові дослідження.

Науковиця з Університету Південної Австралії Тара Кейн пояснила, чому занурення у холодну воду, крижану ванну чи душ може мати позитивний ефект.

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"Організм сприймає холод як стрес, активізуючи імунну відповідь, яка тимчасово посилює запалення, подібно до того, як фізичні вправи спричиняють короткочасне пошкодження м'язів, перш ніж призвести до збільшення сили.

З часом регулярне занурення в холодну воду може допомогти зменшити загальне запалення і прискорити відновлення, саме тому воно є популярним серед спортсменів", – каже Тара Кейн.

За словами Ділана Колберта, психолога та викладача коледжу Карлоу, існує три головні фактори, які визначають оптимальні умови для занурення в холодну воду, хоча експерти наразі не дійшли до єдиної відповіді у цьому питанні.

"По-перше, ідеальна температура – від 10 до 15°С. Хоча багато практиків використовують значно холоднішу воду.

По-друге, бажано занурюватися лише до рівня шиї, оскільки занурення з головою пов'язане з деякими негативними наслідками для здоров'я і може навіть "підірвати" деякі позитивні ефекти від цього. Дослідження показали, що оптимальна тривалість пірнання для досвідчених практиків становить приблизно 12 хвилин. Хоча від короткотривалих теж є користь", – пояснив Колберт.

Науковці кажуть, треба провести додаткові дослідження, щоб вивчити довгострокові ефекти від занурення у холодну воду.

"Наразі холодне занурення, здається, має більш безпосередні, короткострокові переваги. Люди повідомляють, що одразу після занурення відчувають себе більш бадьорими, менш тривожними і навіть ейфорійними. Ймовірно, це через прилив ендорфінів та адреналіну", – припустив Девід Меррілл, доктор медичних наук.

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