Як занурення у холодну воду впливає на організм? Вчені, ймовірно, мають відповідь
Дослідники виявили, що занурення у холодну воду, холодний душ чи крижану ванну може допомогти тимчасово знизити рівень стресу, а також покращити якість сну та самопочуття.
В огляді досліджень, опублікованому в науковому журналі PLOS One, йдеться про воду з температурою 15°С або нижче. Тривалість процедур стартує від 30 секунд, пише Medical News Today.
Вчені розглядали дані 11 досліджень, що дозволило їм вивчити інформацію про понад трьох тисяч дорослих, здорових учасників. Лише в одному з них брали участь чоловіки і жінки, у всіх інших – учасники лише чоловічої статі. Науковці не брали до уваги інформацію про спортсменів.
Експерти зробили висновок, що занурення в холодну воду може допомогти зменшити стрес, але цей ефект проявляється не відразу, а лише через 12 годин. Також вони виявили покращення якості життя та сну учасників, але цей ефект був тимчасовим. Утім, для підтвердження цієї інформації потрібно провести додаткові дослідження.
Науковиця з Університету Південної Австралії Тара Кейн пояснила, чому занурення у холодну воду, крижану ванну чи душ може мати позитивний ефект.
"Організм сприймає холод як стрес, активізуючи імунну відповідь, яка тимчасово посилює запалення, подібно до того, як фізичні вправи спричиняють короткочасне пошкодження м'язів, перш ніж призвести до збільшення сили.
З часом регулярне занурення в холодну воду може допомогти зменшити загальне запалення і прискорити відновлення, саме тому воно є популярним серед спортсменів", – каже Тара Кейн.
За словами Ділана Колберта, психолога та викладача коледжу Карлоу, існує три головні фактори, які визначають оптимальні умови для занурення в холодну воду, хоча експерти наразі не дійшли до єдиної відповіді у цьому питанні.
"По-перше, ідеальна температура – від 10 до 15°С. Хоча багато практиків використовують значно холоднішу воду.
По-друге, бажано занурюватися лише до рівня шиї, оскільки занурення з головою пов'язане з деякими негативними наслідками для здоров'я і може навіть "підірвати" деякі позитивні ефекти від цього. Дослідження показали, що оптимальна тривалість пірнання для досвідчених практиків становить приблизно 12 хвилин. Хоча від короткотривалих теж є користь", – пояснив Колберт.
Науковці кажуть, треба провести додаткові дослідження, щоб вивчити довгострокові ефекти від занурення у холодну воду.
"Наразі холодне занурення, здається, має більш безпосередні, короткострокові переваги. Люди повідомляють, що одразу після занурення відчувають себе більш бадьорими, менш тривожними і навіть ейфорійними. Ймовірно, це через прилив ендорфінів та адреналіну", – припустив Девід Меррілл, доктор медичних наук.
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