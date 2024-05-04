Як контрастний душ впливає на організм та кому він потрібен

Контрастна гідротерапія – це застосування гарячої та холодної води почергово протягом кількох разів.

Оновлено 22.02.2025

Контрастний душ – це процедура, що передбачає чергування гарячої та холодної води.

Ця практика знайшла своїх шанувальників серед спортсменів, адже допомагає швидше відновитися після навантажень.

Окрім цього, дослідження доводять, що контрастна гідротерапія може допомагати почуватись бадьоро вранці, зменшувати набряки та навіть сприяти схудненню.

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"УП. Життя" обговорила з лікаркою-терапевткою Тетяною Антофійчук, як правильно приймати контрастний душ, чому він корисний та кому протипоказаний.

Що таке контрастний душ

Контрастна гідротерапія – це застосування гарячої та холодної води почергово протягом кількох разів. Можлива практика як контрастного душу, так і контрастних ван із зануренням певної частини тіла в місткості з водою різної температури.

Такі процедури можуть допомогти відновитись після фізичних навантажень, почуватись більш енергійно, але при недостатній витривалості організму до контрастних температур – спричинити больові подразнення.

"Залежно від вашої стійкості до екстремальних температур, прийняття спочатку гарячого, а потім холодного душу викликає відчуття підбадьорення або болю", – пояснює терапевтка Тетяна Антофійчук.

Контрастна гідротерапія ефективна у зменшенні м’язової втоми, полегшенні болю, зменшенні набряку та видаленні накопиченої молочної кислоти після інтенсивних тренувань.

Лікарка зазначає, що контрастний душ вважається пасивним методом терапії, коли процедура передбачає мінімальний рух та не вимагає багато фізичної активності.

Дослідження показали, що для лікування болю активна терапія, яка включає рух та розтягування м'язів, зазвичай є ефективнішою, ніж пасивна терапія, така як контрастний душ.

Основний принцип контрастної терапії полягає в стрімких змінах, які відбуваються у системі кровообігу при впливу на організм дуже теплої, а потім крижаної води.

"При потраплянні в холодну воду маленькі кровоносні судини, відомі як капіляри, стискаються від реакції на холод, це називається вазоконстрикцією. При прийнятті душу з теплою водою вони розширюються – відбувається вазодилатація", – розповідає лікарка.

Терапевтка Тетяна Антофійчук додає, різна температура води також впливає на швидкість серцебиття. Холодна вода збільшує пульс, тоді як гаряча вода його знижує.

Швидке перемикання між теплою та холодною водою сприяє звуженню та розширенню судин пульсівними рухами, що схоже до роботи помпи. Такий вплив може допомогти полегшити симптоми травм.

Контрастна гідротерапія може допомагати почуватись бадьоро вранці, зменшувати набряки та навіть сприяти схудненню. NoemiEscribano_Depositphotos

Користь контрастного душу

Зменшує втому після занять спортом

Дослідження показують, що контрастна гідротерапія може допомогти спортсменам зменшити втому після змагань. Застосування даної процедури допомагало спортсменам у командних видах спорту відновлюватися від втоми протягом 24-48 годин після змагань. Водночас занурення лише в холодну воду не мало такого самого ефекту.

Після інтенсивних тренувань м'язи можуть почати боліти через день або подекуди навіть пізніше. Цей стан відомий як відстрочений м'язовий біль. Контрастна гідротерапія може полегшити біль та слабкість м'язів краще, ніж простий відпочинок.

Знижує кількість молочної кислоти в м’язах

"Під час інтенсивних тренувань організм виробляє молочну кислоту, що може призвести до втоми та дискомфорту", – пояснює лікарка.

Дослідження підтверджують, що контрастна гідротерапія допомагає знизити рівень молочної кислоти в організмі. Це сприяє полегшенню болю та втоми, викликаних інтенсивними фізичними навантаженнями.

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Зменшує набряк при травмі

"При травмі організм реагує запаленням, що супроводжується накопиченням рідини та лейкоцитів у місці пошкодження. Виникає набряк, який може призвести до дискомфорту та болю", – зазначає терапевтка Тетяна Антофійчук.

Деякі дослідження показали, що контрастна гідротерапія може допомогти зменшити набряк.

Контрастна гідротерапія може полегшити біль та слабкість м'язів краще, ніж простий відпочинок. evrmmnt_Depositphotos

Під час приймання контрастного душу почергово застосовуються гаряча та холодна вода, які по-різному впливають на організм.

Переваги холодного душу включають:

заспокоєння свербежу шкіри;

підвищення частоти серцевих скорочень та споживання кисню, що допомагає почуватися більш бадьоро та енергійно вранці;

посилення кровообігу;

зменшення болю у м'язах після тренувань;

прискорення схуднення, адже деякі жирові клітини під впливом холодної води можуть виробляти тепло, спалюючи жир;

надання шкірі та волоссю здорового блиску.

До переваг гарячого душу відносять:

розслаблення м'язів перед сном;

активізація парасимпатичної нервової системи, що допомагає швидше заснути;

полегшення симптомів застуди та кашлю, адже тепло і пара допомагають розрідити мокротиння та очистити носові ходи.

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Коли не варто застосовувати контрастний душ

Для людей з певними захворюваннями існують ризики щодо застосування контрастного душу.

Перед спробою процедури контрастного душу обов’язково порадьтеся зі своїм лікарем.

Лікарка Тетяна Антофійчук застерігає щодо можливості пошкодження шкіри, якщо температура води надто висока або надто низька. Крім того, це може спричинити серцеві аритмії.

Особливо важливо порадитись з лікарем перед процедурою за наявності:

Для людей з певними захворюваннями існують ризики щодо застосування контрастного душу. PantherMediaSeller_Depositphotos

Як правильно приймати контрастний душ

Усе, що потрібно, це душ із можливістю швидкого перемикання між гарячою та холодною температурою та сухий рушник.

"Важливо, щоб температура холодної води була в межах 10-15°C, а гарячої – в межах 35-45°", – зазначає експертка.

Найкраще чергувати гарячу та холодну воду протягом трьох-чотирьох циклів:

Гаряча фаза: підвищуйте температуру до максимально допустимої протягом двох-трьох хвилин.

Холодна фаза: зменшуйте температуру до дуже низької на 15 секунд.

Завжди завершуйте процедуру холодною водою, а після закінчення швидко витирайтеся рушником.

Використання саме холодної води в кінці забезпечує швидке звуження поверхневих кровоносних судин. Тіло адаптується до такої температури, зігріваючись після цього.

Початківцям можна зменшити тривалість процедури, а також зробити перепади температури менш критичними. Поступово організм звикатиме до контрастного душу, згодом можна збільшувати різницю між температурами.