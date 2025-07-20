Де в Україні можна прогулятися лавандовим полем: 50 діючих локацій і цікаві факти про рослину

Ще 7-10 років тому ця рослина в Україні була ледь не екзотичною. Тепер у багатьох вона прикрашає подвір’я, а її поля незмінно збирають тисячі відвідувачів, охочих подихати її ароматом та зробити яскраві фото. Все це про лаванду.

Її почали вирощувати в Україні, бо зима стала суттєво м'якшою, а літо – спекотнішим. Цьогоріч перша половина літа видалася прохолодною і дощовою: це вплинуло на цвіт, багато полів з лавандою відкрилися для відвідувачів із запізненням або ж зовсім були закриті для сторонніх.

Ми перевірили, де в Україні ще можна прогулятися лавандовим полем та ділимося з вами цими локаціями.

Крім того, разом з біологом Юрієм Бенгусом пояснюємо, яка різниця між лавандою і лавандином, які рослини обрати для вирощування, де посадити лаванду та чи може вона рости у горщику.

Де в Україні є лавандові поля? Скрізь! :) Мабуть, у кожному регіоні є поля лаванди, де можна пофотографуватися, іноді там влаштовують фестивалі, заняття з йоги, медитації тощо. Це чудове місце, аби провести спокійний, тихий вечір на природі. На початку сезону краще перевірити, чи працює знайома вам локація. Деякі ферми буває пропускають сезон і не відкриваються для відвідування через хаотичне цвітіння квітів (якщо лаванді забракло сонця). Цього року погодні умови видалися складними для цієї теплолюбної рослини – у багатьох фермерів навесні померзли кущі. Через це частина локацій закрита, деякі пропонували безкоштовний або удвічі дешевший вхід. Однак, багато полів вціліли, і навіть попри затяжні дощі відкрилися для відвідувачів. На півдні України сезон цвітіння почався раніше – тож там на лавандових полях вже жнивують. Залежно від сорту та ще багатьох факторів лаванда зацвітає у різний час – тож ви ще встигаєте насолодитися її красою. Спробуйте завітати на якісь із цих локацій. Вказані нами поля у списку планують працювати і після 20 липня (якщо дозволятимуть погодні умови). Радимо спершу відвідати сторінки цих еко-ферм у соцмережах чи зателефонувати за вказаними номерами – аби уточнити графік роботи. До того ж є локації, які приймають відвідувачів лише за попередньою реєстрацією. Важливо: на лавандових полях завжди багато бджіл. Якщо ви боїтеся цих комах або маєте алергію на їхні укуси, будь ласка, врахуйте це під час планування прогулянки чи фотосесії. Читайте також : Що робити, якщо вжалила бджола: поради лікаря

Волинська область: Лавандова еко-ферма PURITY (село Жидичин, околиці Луцька) Волинська Голландія (село Линівка, 35 кілометрів від Луцька, трасою Луцьк-Ковель)

Рівненська область: Лавандове поле «Lavandochkа» (с. Уїздці, 25 км від Рівного, за м. Здолбунів) Рясна лаванда (с. Рясники, 25 км від Рівного у бік Антополя) Lavandula (с. Ярославичі, Дубенський район) Лавандовий шарм (Костопільська об’їздна, навпроти Нової пошти 1)

Львівська область: Поле щастя (об’їзна дорога Львова, між Ямполем і Підбірцями (12 км від площі Ринок у Львові) Лавандові пагорби (с. Віняви, неподалік Львова у бік Липників) Казкові поля (с. Стрілки, вул. Галицька, 168)

Хмельницька область: LavaLand (другий кілометр Вінницької траси, за кінцевою в мікрорайоні Лезневе) Lavenderland (с. Летава, Кам’янець-Подільський район) Лавандове кубелечко (с. Прислуч, Шепетівський район) Лавандове поле (на в’їзді до м. Городок, перебуває у власності міста, вхід за донат на ЗСУ) Квіти з Лавандового Кубелечка, Хмельницька область. lavandove_kubelechko/Instagram

Тернопільська область: Kvitka Ross (с. Зарубинці) Balkon_de (с. Деренівка, колишній Теребовлянський район, 44 км від Тернополя) Еко-садиба Лавандовий кіт (с. Великі Дедеркали, колишній Шумський район, 37 км від Кременця) Парк імені Тараса Шевченка у Тернополі (великі лавандові клумби у місті)

Житомирська область: Садиба Viola (с. Сингаї, Коростенський район) Затишна садиба (с. Лучин Попільнянський район)

Чернівецька область: Гірська лаванда (с. Мигове) Лавандове поле (с. Магала, у напрямку Сонячної Долини)

Івано-Франківська область: Лавандовий простір (с. Підгороддя, Рогатинська громада) Lavender Girl (с.Ворона, коломийський р-н. вул. Морозова, 11. У сезон 2025 вхід вільний, за донат на ЗСУ)

Кіровоградська область: Лавандова мрія (с. Войнівка, Олександрійський район)

Черкаська область: Прованс поруч (с. Думанці, 20 км від Черкас)

Одеська область: Лаванда вже відцвіла, відвідувачів чекають у червні 2026 року. laVwanda (с. Вигода, Одеський район) Лавандове поле (с. Василівка, Вигодянська громада) Лаванда Алли Романової (с. Дачне, 25 км від Одеси по Київській трасі)

Запорізька область: Лаванда вже відцвіла, відвідувачів чекають у червні 2026 року. Лаванда Запоріжжя (с. Мар'ївка, Біленьківська громада)

Сумська область: Lavender Paradise (с. Верхня Сируватка, після 20 липня почнуть зріз квітів, перед візитом краще зателефонувати)

Чернігівська область: Лавандова мрія (якщо припиняться дощі, с. Михайло-Коцюбинське, 10 хвилин на авто від Чернігова) Лаванди море (с. Крути, 18 км від Ніжина) Лавандовий дотик (с. Рудка)

Дніпропетровська область: Stella Montis (с. Старі Кодаки. Перший сезон цвітіння завершився, буде другий у серпні) Лавандове поле Світлани Вязовської (с.Мирне, поблизу Самар) Ось на цій карті ви знайдете понад 230 полів по всій Україні. Деякі з них, можливо квітуватимуть і у серпні – тож знайдіть зручні локації поблизу дому та слідкуйте за ними у соцмережах, аби знати напевне. Далі – про лаванду детальніше розповідає біолог Юрій Бенгус.

Коли цвіте лаванда? Залежно від сорту, лаванда може цвісти від весни до самої осені. У наших умовах найчастіше її цвітіння припадає на кінець червня – початок липня, однак цьогоріч у деяких регіонах лаванда саме починає розпускатися. "Лаванда не цвіте за календарем, для цього минути певна кількість днів при високих температурах. Якщо весна і літо теплі – вона цвіте раніше, якщо навпаки – зацвіте пізніше", – каже Юрій Бенгус. Біолог також зауважує, лаванда може цвісти принаймні двічі за сезон – якщо правильно і вчасно її обрізати (до того часу, поки вона утворила насіння) і якщо дозволятимуть погодні умови.

Що таке лавандин? Якщо коротко: лавандин – це гібрид між двома видами лаванди, який не дає насіння, рясніше цвіте і розмножується тільки живцями. "Рід Лаванда складається з понад 40 видів. Деякі з них поширені у Європі, зокрема два з них часто вирощують для парфумерних цілей. Це Лаванда вузьколиста і Лаванда широколиста. Але в місцях, де ці два види ростуть разом іноді природно утворюються гібриди. Ці гібриди стерильні (не дають насіння, їх можна розмножити лише вегетативно), і їх називають Лавандин (або Лаванда проміжна)", – пояснює Юрій Бенгус. Ось так виглядає лавандин. lavandovyilan/Instagram У лавандина, як це часто буває у гібридів, спостерігається більший ріст (і більший вміст ароматичних масел). Тому для промислових цілей часто вирощують саме його. Є чимало сортів цього гібриду, відібраних за різними ознаками. Але всі вони не утворюють насіння. Однак, за словами біолога, в Україні раціональніше вирощувати саме лаванду вузьколисту (Lavandula angustifolia, англійська лаванда). "Оскільки лаванда вузьколиста витриваліша у порівнянні з лавандою широколистою, то вона і більш морозостійка, ніж гібрид. Тому в Україні надійніше вирощувати лаванду вузьколисту. Але селекція не стоїть на місці, і селекціонери намагаються створити лавандин так само морозостійкий, але продуктивніший за лаванду вузьколисту", – каже експерт. Читайте також : Гібриди тварин, яких ще не бачила природа. Фотопроєкт

Де посадити лаванду? Чули таке: "Посадіть лаванду там, де більше нічого не росте, – і вона виросте пишна"? Юрій Бенгус каже, що так і є, якщо йдеться про багатство ґрунту. Лаванда може рости на скелях, схилах гір, у піщаному ґрунті – їй не потрібні добрива, чорнозем та особливі умови. Головне – щоб земля була сипкою, легко пропускала воду, а місце – сонячне та захищене від сильних морозів взимку. Важливо, щоб біля коріння лаванди не застоювалася вода. Для цього під час висадки рослин у ґрунт додають вермикуліт (мінерал, який покращує структуру ґрунту) та інший дренаж, пісок, тощо.

Як розсадити лаванду? Найпростіший варіант – купити саджанець, однак можна розсадити рослину і самостійно. Лаванду вирощують також із насіння – із запилених насінин-квіточок. Роблять це зазвичай на зиму або ж в лютому-березні. Частіше її розмножують живцями – це простіший спосіб. Живці або відділяють від основного куща, або ж вирощують самостійно. Для цього підійдуть однорічні напівздерев’янілі пагони лаванди. Їх зрізають, частково очищають від листя і встромляють у підготовлений ґрунт. Земля має бути весь час волога, корисно додавати укорінювач. Можна зробити невеликий парник, який раз чи двічі на день провітрювати, аби не з’являвся конденсат. Лаванда вкоренилася, якщо ви помітили нові пагони чи бруньки. Аби пришвидшити процес можна спробувати попередньо замочити пагони у вкорінювачі. Лавандин розсаджується тільки живцями (розділеним кущем або вкоріненими пагонами), він не дає насіння.

Чи можна вирощувати лаванду в горщику? Лаванді важливий помірний полив, багато сонця, кисню та легка прохолода взимку. Теоретично, ви можете ростити її в горщику. Практично – це буде не так легко, як може здатися. Рослина має отримувати багато ультрафіолету, стояти на сонячному і добре провітрюваному місці. Її треба вчасно і регулярно підрізати, а зимувати лаванда в горщику має у світлому, але прохолодному місці без протягів. Треба слідкувати, аби квітка не була ані перезволожена, ані пересушена. Словом, якщо маєте змогу – краще вирощуйте лаванду у відкритому ґрунті. Читайте також : Як зберегти гортензію в горщику: догляд за квіткою