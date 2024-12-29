Мінімум 15 ґвалтівників француженки Жизель Пеліко подали апеляції на вироки – ЗМІ

У Франції щонайменше 15 чоловіків, яких визнали винними у зґвалтуванні Жизель Пеліко, подали апеляції на вироки суду.

За даними The Guardian, на них чекає повторний судовий розгляд.

Наразі не відомо, чи подаватиме апеляцію 72-річний ексчоловік потерпілої Домінік Пеліко, який організовував групові зґвалтування.

Серед тих, хто подав апеляцію, – 30-річний працівник виноградника Шарлі Арбо, який 6 разів приходив до будинку Пеліко і був засуджений до 13 років ув'язнення. Під час першого зґвалтування йому було 22 роки, а Жизель – 64.

На відеозаписах також було чути, як Арбо обговорює з Домініком Пеліко зґвалтування власної матері. Пеліко навіть дав чоловікові три таблетки, якими той мав накачати матір.

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Також апеляцію подав 55-річний Редуан Ель Фаріхі, колишній анестезіолог, засуджений до 8 років тюрми. Чоловік стверджував, що Домінік Пеліко "обдурив" його, і він не знав, що Жизель була під наркотиками (хоча на відео видно її непритомність).

Апеляційне слухання, під час якого знову розглянуть всі докази, відбудеться в місті Нім. За даними журналістів, це буде звичайний суд присяжних, а не суд під наглядом спеціальної колегії, як це було в Авіньйоні.

Адвокат потерпілої Стефан Бабонно повідомив The Guardian, що Жизель Пеліко готова відвідувати нові судові процеси.

"Вона сказала нам, що буде там. Можливо, не кожного дня, але вона ходитиме", – заявив чоловік.

Раніше суд визнав провину усіх 51 фігурантів справи, зокрема ексчоловіка потерпілої Домініка Пеліко, якому призначили 20 років ув'язнення.

Судовий процес тривав 3,5 місяці, а його кульмінацією стало слухання в Авіньйоні 19 грудня. Усіх чоловіків визнали винними й засудили до тюремного ув'язнення на термін від 3 до 20 років.

Зокрема, суд визнав 47 чоловіків винними у зґвалтуванні, 2 – у спробі зґвалтування, і ще 2 – у сексуальному насильстві.

Усі вироки, окрім вироку головному організатору зґвалтувань Домініку Пеліко, були м'якшими за ті, що вимагала прокуратура. І прокуратура, і підсудні можуть оскаржити їх до 30 грудня.

Нагадаємо, справа про групові зґвалтування громадянки Франції Жизель Пеліко шокувала весь світ у вересні 2024 року. Виявилося, що чоловік Жизель понад десятиліття накачував жінку наркотиками та запрошував незнайомців, щоб ті ґвалтували її на камеру.

У період між 2011 і 2020 роками 72-річну жінку зґвалтували понад 200 разів. Участь у групових зґвалтуваннях за всі ці роки взяли понад 80 чоловіків.

Серед них були лікарі, пожежники, військові, журналіст, діджей та загалом чоловіки, яких у суспільстві вважали порядними й сімейними людьми.

Домініка Пеліко викрили лише після того, як поліція заарештувала його в супермаркеті за фотографування жінок під спідницями. Коли телефон чоловіка потрапив до правоохоронців, у ньому виявили десятки тисяч фотографій і відеозаписів зґвалтувань.

Домінік зізнався, що підсипав дружині снодійне та ліки проти тривоги, щоб вона була непритомна, а потім ґвалтував її та запрошував до цього інших чоловіків, з якими познайомився онлайн. На суді Пеліко заявив, що "робив це з цікавості" і визнав, що він ґвалтівник.

Жизель помічала провали в пам’яті, проблеми з концентрацією та втому, але пов'язувала погане самопочуття із хворобою Альцгеймера або раком. При цьому чоловік "підтримував" її, ходив із нею по лікарнях.

Жизель із Домініком прожили разом понад 50 років і мали трьох дітей. Жінка ділилася, що вважала їхній шлюб щасливим, а Домініка "ідеальним партнером", але потім її світ зруйнувався.

"Ґвалтівник може бути не лише людиною, яку ви зустрічаєте на темній вулиці. Він може бути у вашому домі, у вашій сім'ї", – казала вона.

Жизель Пеліко погодилася на відкритий судовий процес, щоб допомогти іншим жінкам, які постраждали від сексуального насильства.

"Якщо я змогла, то й ви зможете. Тому що коли нас ґвалтують, ми відчуваємо сором, але соромитися мають ті чоловіки, а не ми", – казала Жизель.