Справа Жизель Пеліко: один із підозрюваних пропонував "накачати" ліками і зґвалтувати власну матір

У Франції тривають судові засідання у справі 72-річної Жизель Пеліко – непритомну жінку протягом 11 років ґвалтували незнайомці за сприяння її чоловіка.

У ході розслідування стало відомо, що один із підозрюваних – 30-річний Чарлі А. – обговорював із Домініком Пеліко вчинення подібного насильства над своєю матір’ю

Як повідомляє The Guardian, у суді з’ясувалося, що на камеру було записано розмову Чарлі з організатором злочинів – Домініком Пеліко.

На відео двоє чоловіків пошепки обговорюють деталі потенційного акту зґвалтування матері Чарлі А. На кадрах обвинувачений каже, що згодом повідомить Домініку Пеліко адресу та дату запланованого злочину.

Обидва чоловіки визнали, що така розмова справді була, але сказали, що не ґвалтували матір Чарлі А.

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У суді 30-річного чоловіка запитали, чому він запропонував вчинити такий злочин. Француз відповів, що боявся впливу Домініка Пеліко, коли той поцікавився потенційними об’єктами насильства з його близького оточення.

За словами Чарлі А., Пеліко пояснив це питання бажанням зґвалтувати якусь жінку або стати свідком насильства. Чарлі А. пояснив, що запропонував власну матір, адже "це була єдина жінка, яка спала на думку". Тоді чоловік навіть дав Домініку Пеліко її фотографію.

Водночас у суді він заперечив наміри вчинити насильство над матір’ю.

"Я виправдовувався тим, що мій маленький брат був удома, і моя мати мала доглядати за ним, тому він (йдеться про Домініка Пеліко – ред.) не міг прийти", – заявив Чарлі А.

Однак слідство встановило, що Домінік Пеліко дав чоловікові три таблетки ліків, які мали би знепритомити його матір.

Чарлі А. розповів суду, що викинув ті ліки, але Пеліко заперечив, сказавши, що той повернув йому пігулки згодом.

"Я люблю свою маму, як будь-який син любить свою матір, нічого особливого", – відповів судді Чарлі А.

Водночас експертиза встановила, що в організмі матері чоловіка був низький рівень заспокійливих засобів, який відповідає їхньому нечастому або одноразовому вживанню. Однак жінка повідомила поліції, що ніколи не живала нічого подібного.

Нагадаємо, 71-річного Домініка Пеліко судять за звинуваченнями в організації зґвалтувань своєї дружини протягом 11 років. Правоохоронці знайшли дані про щонайменше 92 випадки актів насильства, скоєних 72 чоловіками.

Наразі вдалося встановити особи 21 з них – вони постануть перед судом разом із Пеліко.

Раніше слідство встановило, що в період з 2011 по 2022 рік Домінік Пеліко давав своїй наразі колишній дружині Жизель ліки, які позбавляли жінку свідомості.

Француз користувався цим станом, запрошуючи до себе додому чоловіків, яким дозволяв ґвалтувати дружину.

72-річна Жизель Пеліко дізналася про насильство щодо неї лише після того, як правоохоронці виявили сотні фотографій та відео доказів.

Жінка наполягла на тому, аби медіа використовували її повне ім’я, аби світ дізнався про злочини, внаслідок яких вона постраждала.

Француженка стверджувала, що не знала про неодноразові зґвалтування, але відчувала тривожні симптоми. Жизель зізналася, що мала втрату пам’яті, волосся, запалення шийки матки та біль у животі. Через це вона вважала, що має хворобу Альцгеймера чи рак.

Її колишній чоловік забороняв незнайомцям використовувати презервативи – у жінки діагностували щонайменше чотири захворювання, що передаються статевим шляхом, а також інші фізичні та психологічні наслідки.

Очікується, що судовий процес триватиме до 20 грудня.