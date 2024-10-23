"Ґвалтівник може бути у вас вдома": жінка засвідчила про групові зґвалтування, сплановані її чоловіком

72-річна Жизель Пеліко – потерпіла від багаторічних масових зґвалтувань – вперше дала свідчення в суді. Її колишнього чоловіка звинувачують у тому, що він протягом майже десятиліття таємно додавав їй сильні седативні препарати в їжу та напої, після чого запрошував інших чоловіків ґвалтувати її, коли вона була непритомна.

Жизель свідомо відмовилася від анонімності, щоб підтримати інших постраждалих від сексуального насильства. Вона звернулася до суду з проханням зробити процес відкритим і дозволити демонструвати відеодокази зґвалтувань, аби "люди побачили правду".

Про це пишуть BBC та Sky News.

"Ґвалтівник може бути у вашій сім'ї"

На судовому засіданні Жизель розповіла, що бачила, як дружини, матері та сестри підсудних свідчили про те, що ці чоловіки – "чудові люди".

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"Це схоже на те, що я думала про свого колишнього чоловіка. Але ґвалтівник може бути не лише людиною, яку ви зустрічаєте на темній вулиці. Він може бути у вашому домі, у вашій сім'ї", – заявила вона.

Під час надання свідчень Жизель згадала про те, як вважала себе щасливою, коли її чоловік доглядав за нею під час хвороб. Однак пізніше з'ясувалося, що її здоров'я погіршувалося через наркотики, які він таємно додавав у її їжу.

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Вона також розповіла, що після таких прийомів їжі часто швидко засинала і прокидалася виснаженою, не пам'ятаючи подій минулого дня.

"Я думала, що мені пощастило мати чоловіка, який так піклується про мене. Я не підозрювала, що він підсипає наркотики у мою їжу", – сказала Жізель.

Жизель зізналася, що досі намагається зрозуміти, як її колишній чоловік, якого вона "вважала ідеальним", зміг так жорстоко її зрадити. Вона звернулася до нього в суді:

"Ти був добрим чоловіком і хорошим батьком. Я довіряла і ніколи не сумнівалася в тобі. Як ти міг це зробити?"

Жизель зазначила, що вона "повністю зруйнована" і досі отримує психологічну допомогу. Вона звернулася до всіх постраждалих від зґвалтувань з надією і підтримкою, сказавши, що хоче стати прикладом для інших жінок, які пережили насильство.

"Якщо я змогла, то й ви зможете. Тому що коли нас ґвалтують, ми відчуваємо сором, але соромитися мають ті чоловіки, а не ми", – заявила жінка.

Зізнання та заперечення чоловіків у справі про масові зґвалтування

Домінік Пеліко визнав, що намагався завербувати чоловіків через інтернет, щоб ті ґвалтували його дружину, коли вона була непритомною під дією сильнодіючих препаратів. Він зізнався, що організував зґвалтування дружини протягом понад десяти років – з 2011 року. Більшість зґвалтувань були зафіксовані на відео, які стали доказами у суді.

Попри те, що Домінік визнав свою провину, більшість інших обвинувачених заперечують свою причетність до зґвалтувань. Дехто стверджує, що не знав про перебування Жизель під дією препаратів і вважав, що був учасником "добровільної гри між подружжям".

Загалом на лаві підсудних перебуває 51 чоловік. Більшість обвинувачених – чоловіки віком від 26 до 74 років, походять з південного сходу Франції. Їм загрожує до 20 років ув'язнення у разі визнання провини.

Раніше слідство встановило, що Жизель Пеліко постраждала від щонайменше 92 випадків зґвалтування невідомими людьми, які спланував її чоловік Домінік.

За словами прокурорів, за допомогою інтернету француз знаходив охочих вчинити злочин і запрошував їх до себе додому. Своїй дружині без її відома він давав подрібнені седативні препарати, через які жінка була непритомною.

Аби не розбудити Жизель, її чоловік встановлював суворі "правила", яких мали дотримуватися гвалтівники. Зокрема, їм було заборонено мати на собі аромат парфумів чи диму.

Жизель стверджує, що не знала про неодноразові зґвалтування, але відчувала тривожні симптоми, зокрема втрату пам’яті, волосся, біль у животі та мала запалення шийки матки. Жінка вважала, що ці симптоми можуть свідчити про хворобу Альцгеймера або рак.