Кабмін затвердив мінімальну стипендію на рівні 1100 грн

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28 грудня 2016

Кабінет міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1100 грн з 2017 року.

Кабмін затвердив мінімальну стипендію на рівні 1100 грн. Фото racorn/Depositphotos

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс.

Перший заступник міністра освіти Володимир Ковтунець зазначив, що мінімальний розмір стипендії становитиме 1100 грн, підвищеної – 1600 грн.

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Для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені: вчителі математики, інформатики, природничих наук, студенти деяких інженерних спеціальностей (гірська і нафтогазова справа) отримуватимуть  1400 грн, а підвищену – 2360 грн.

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Ковтунець також озвучив ідею, що надалі в цю систему можна буде ввести принцип позитивної дискримінації щодо студентів з інвалідністю, щоб давати їм додаткові бали для отримання більш високих місць в рейтингу і збільшити їхні шанси на отримання академічних стипендій.

Рішення було прийнято з умовою подальшого доопрацювання із зацікавленими відомствами.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг видатків на стипендії у проекті бюджету на 2017 рік дорівнює майже 6 млрд грн.

Із 2017 року стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами.

На 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% – критерії, що запропонує ВНЗ.

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З 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% - отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7%.

Також ішлося про те, що Мінфін оголосив про скасування звичної системи виплат для студентів з 1 січня 2017 року.

Разом із тим, у міністерстві обіцяли не зменшувати стипендіальний фонд після зміни системи виплат стипендій у 2017 році. МОН, у свою чергу, вступив категорично проти скасування стипендій.

Одночасно 2 флешмоби за і проти скасування стипендій у вишах започаткували користувачі Facebook. Дописи із хештегами #проживубезстипендии та #Мені_потрібна_стипендія, #Моя_стипендія_справедлива поширюють у соцмережі.

Мінфін також планував скасувати безкоштовне навчання в магістратурі.


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