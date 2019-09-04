Третину українських підлітків цькували в інтернеті – опитування

Третина молодих людей у 30 країнах світу стають жертвами булінгу в інтернеті.

Україна, на жаль, не виняток: 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу.

16% молодих людей були змушені пропускати заняття в школі через кібербулінг та насильство.

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Третину українських підлітків цькували в інтернеті. Фото Mirage3/Depositphotos

Такими є дані опитування U-Report, який проводить Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Майже три чверті респондентів, які анонімно відповіли на запитання молодіжного опитування, також зазначили, що найчастіше онлайн-булінг трапляється в соціальних мережах, зокрема у Facebook, Instagram, Snapchat і Twitter.

"Доступ школярів до інтернету означає, що школа не закінчується, щойно учень або учениця вийшли з класної кімнати, – наголошує Генрієтта Фор, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

І, на жаль, булінг так само не закінчується, коли діти залишають будівлю школи. Для поліпшення умов навчання молоді необхідно враховувати те, що їхнє життя нині проходить і онлайн, і офлайн".

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У межах опитування молоді люди через SMS та сервіси миттєвих повідомлень дали відповіді на низку запитань про свій досвід онлайн-булінгу та насильства, а також про те, де ці явища найчастіше трапляються і хто, на їхню думку, має відповідати за їх подолання.

Близько 32% опитаних вважають, що за подолання кібербулінгу має відповідати держава, 31% – що самі молоді люди, 29% відповідальними назвали інтернет-провайдерів.

В Україні, більше половини молодих людей вважає, що проблему може вирішити сама молодь.

В той час, кожен п’ятий український підліток думає, що державні органи теж мають відповідальними за подолання кібербулінгу.

14 % молодих людей вбачають необхідність залучення школи і ще 12% – інтернет-провайдерів.

"Один із ключових висновків, які можна зробити з отриманих відповідей, – необхідно активно залучати молодь і дітей та налагоджувати з ними партнерство, – зауважує Наджат Маала Мджід, спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей.

Відповіді на запитання про те, хто відповідає за подолання кібербулінгу, приблизно порівну розподілилися між державою, інтернет-провайдерами (приватним сектором) і самими молодими людьми.

Це наша спільна проблема, і ми маємо розділити відповідальність між усіма партнерами".

В опитуванні взяли участь понад 170 тисяч молодих людей віком від 13 до 24 років із таких країн: Албанія, Бангладеш, Беліз, Болівія, Бразилія, Буркіна-Фасо, В'єтнам, Гамбія, Гана, Еквадор, Зімбабве, Індія, Індонезія, Ірак, Косово, Кот-д'Івуар, Ліберія, Малаві, Малайзія, Малі, Молдова, М'янма, Нігерія, Румунія, Сьєрра-Леоне, Тринідад і Тобаґо, Україна, Франція, Чорногорія та Ямайка.

В Україні до опитування долучилися 6791 підлітків.

Результати дослідження ставлять під сумнів думку, що кібербулінг поміж однокласниками трапляється лише у країнах із високим рівнем доходу.

Так, 32% респондентів у країнах Європи та Центральної Азії повідомили, що вони стали жертвами онлайн-булінгу.

Близько 53% зізналися, що вони знають про приватні онлайн-групи школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків із метою цькування.

В Україні про існування таких груп повідомили 59% опитаних.

У 2018 році в межах кампанії ЮНІСЕФ #ЗУПИНИТИнасильство у школах і навколо них діти та молоді люди з усіх країн світу напрацювали Маніфест молоді #ЗУПИНИТИнасильство , в якому закликали держави, вчителів, батьків та самих себе допомогти подолати насильство та забезпечити умови, у яких учні почувалися б безпечно у школах та навколо них, у тому числі були б захищеними онлайн.

Для подолання онлайн-булінгу та насильства у школах і навколо них ЮНІСЕФ та його партнери закликають усі сторони до негайних дій у таких сферах:

Реалізація політики захисту дітей та молодих людей від булінгу та кібербулінгу.

Створення та запуск національних "гарячих ліній" для підтримки дітей і молоді.

Просування етичних стандартів і практик серед провайдерів доступу до соціальних мереж, зокрема щодо збирання, зберігання та управління даними.

Збирання більш точної та деталізованої інформації про поведінку дітей і молодих людей онлайн, на основі якої будуть розроблятися подальша політика та рекомендації.

Проведення навчань для вчителів та батьків із питань запобігання та реагування на булінг і кібербулінг, зокрема серед вразливих груп.

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