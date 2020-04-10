Школа-онлайн: у Зеленського розповіли, хто займається виробництвом проекту

Виробництвом освітнього проекту "Всеукраїнська школа онлайн" займаються працівники українських телеканалів, а також окремі продакшн-студії.

Серед них "СТБ", "1+1", "Новий канал", "Інтер", ICTV, "Україна", а також студії "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.

Про це повідомила генеральний директор директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега в коментарі "Українським Новинам".

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Виробництвом проекту займаються працівники українських телеканалів, а також окремі продакшн-студії. Фото Pixabay/Pexels

"Виробництвом займаються медіа-спеціалісти різних українських телевізійних каналів, окремих продакшенів і фрілансери.

Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші спеціалісти є штатними та позаштатними працівниками, а також "обличчями" каналів СТБ, 1+1, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна, студії Квартал 95, студії Мамахохотала, студії Patriot та інших.

Ними ж спільно надана частина виробничих потужностей для зйомок – камери, освітлювані та звукові прибори, комп’ютери для здійснення монтажу. Частина апаратури є приватною власністю спеціалістів-фрілансерів", – розповіла чиновниця.

Нагадаємо, що "Всеукраїнська школа онлайн" стартувала 6 квітня.

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У межах проєкту щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями для учнів 5-11 класів.

До зйомок залучені також українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші.

Уроки транслюються щодня з понеділка по п’ятницю та починаються о 10 годині.

Зокрема, учні мають доступ до уроків з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Впродовж першого тижня на YouTube-каналі МОН онлайн-уроки зібрали понад 3,5 млн переглядів, повідомляють у міністерстві.

Найпопулярнішим предметом стала англійська мова.

Варто відмітити, що відео-уроки з вивчення іноземної мови користуються популярністю не лише у школярів.

Адже більшість акаунтів, з яких заходять саме на уроки англійської мови, належать особам з 18 до 54 років.

Проте найбільш популярними відео "Всеукраїнської школи онлайн" стали "руханки" – танцювальні відео-уроки.

У міністерстві кажуть, що популярність цих відео вийшла за межі YouTube та телеканалів і підірвала нову соціальну мережу TikTok.

Підлітки записують смішні відео про те, як вони займаються на карантині, коментують зірок, що брали участь у зйомках, та пропонують свої варіанти руханок.

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