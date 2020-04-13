Телевізійна школа онлайн: теми та розклад уроків від МОН

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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13 квітня 2020

Розпочався другий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн.

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків на YouTube-каналі МОН та теми, які висвітлюватимуться цього тижня.

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Однією із новацій цього тижня буде чіткий час виходу кожного уроку на каналі.

Минулого тижня фіксованим був лише час початку першого уроку, решта відео виходила залежно від тривалості кожного запису.

З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:

  • 1 урок – 10:00
  • 2 урок – 10:30
  • 3 урок (руханка) – 11:00
  • 4 урок – 11:15
  • 5 урок – 11:45
  • 6 урок (руханка) – 12:15
  • 7 урок – 12:30

"Пам’ятайте, якщо запізнилися – не біда, всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі.

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Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця", – нагадують у МОН.

 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, що викладаються такі предмети:

  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • всесвітня історія;
  • англійська мова;
  • фізика;
  • алгебра;
  • геометрія;
  • географія;
  • хімія;

Відеоуроки також показують деякі українські телевізійні канали.

Кожен клас закріплений за конкретними каналами:

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne
  • 7-й клас – ZIK
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура
  • 10-й клас – UA: Перший
  • 11-й клас – М1

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