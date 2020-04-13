Телевізійна школа онлайн: теми та розклад уроків від МОН

Розпочався другий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн.

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків на YouTube-каналі МОН та теми, які висвітлюватимуться цього тижня.

Однією із новацій цього тижня буде чіткий час виходу кожного уроку на каналі.

Минулого тижня фіксованим був лише час початку першого уроку, решта відео виходила залежно від тривалості кожного запису.

З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

"Пам’ятайте, якщо запізнилися – не біда, всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі.

Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця", – нагадують у МОН.

Нагадаємо, що викладаються такі предмети:

українська мова;

українська література;

історія України;

всесвітня історія;

англійська мова;

фізика;

алгебра;

геометрія;

географія;

хімія;

Відеоуроки також показують деякі українські телевізійні канали.

Кожен клас закріплений за конкретними каналами:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

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