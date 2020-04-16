Коли видадуть табелі школярам і як саме. Розповіли в МОН

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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16 квітня 2020

Табелі та свідоцтва про здобуття базової середньої освіти повинні видати учням не пізніше 15 червня.

Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року.

 

"Ми також рекомендуємо за можливості надіслати копії електронною поштою. 

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Тобто випускникам 9 класів вручити оригінали, розробити графік отримання, щоб вони не йшли разом і щоб не було масових заходів із вручення.

А учням, які залишаються в школі, ми рекомендуємо не вручати оригінали документів у червні, надіслати їм копії, а оригінали вручити в вересні", – розповіла в коментарі "Українській правді. Життя" державна експертка з питань забезпечення якості освіти Олена Лінник.

Також зміни будуть у підсумковому оцінюванні школярів:

  • рекомендують провести підсумкове оцінювання дистанційно,
  • кількість контрольних рекомендують зменшити,
  • а з деяких предметів виставляти оцінки за балами, які учні отримали під час дистанційного навчання.

"Ми акцентуємо увагу на зменшенню кількості контрольних точок, які застосовують вчителі, і застосування оцінювання як засобу зворотного зв’язку про засвоєння учнями матеріалу, а не засобу отримання оцінки, яка буде виставлена в журнал", – розповідає Лінник.

За її словами, кількість завдань та кількість каналів інформації мають бути збалансовані, оскільки сьогодні цей процес відбувається дещо хаотично. 

"Щодо виставлення оцінки пропонується гнучка формула: для деяких предметів можна виставити підсумкову оцінку лише за поточними оцінками, які були отримані під час карантину, для деяких предметів тільки з урахуванням тематичних робіт.

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І якщо учень з якихось причин не брав участь в дистанційному навчанні і не  має поточного оцінювання, він може бути оцінений за результатами підсумкової контрольної роботи", пояснює експертка.

Також у листі МОН зазначають, що наступного навчального року знання учнів, які вони здобули під час карантину, оцінять.

"Це будуть тестові письмові роботи в будь-якій формі, яку визначає вчитель щодо тих знань, які залишилися з минулого року, особливо з тих тем, які вивчалися дистанційно", – каже Лінник. 

Спеціальних критеріїв оцінювання у МОН не розробляли, оскільки це звична практика. 

За словами експертки, на початку року майже всі вчителі проводять діагностику знань, з минулого року.

Повторення минулорічного матеріалу зазвичай триває два тижні.

У листі МОН написали, що цей період потрібно "суттєво" збільшити, та конкретних термінів не назвали.

"Крайньої дати ми не визначаємо, вона має бути гнучка з урахуванням цього опитування.

Спершу ми хотіли написати, що це має бути не менше місяця, потім стрималися від таких рамок для того, щоб вчитель міг визначити той необхідний період сам" розповідає експертка. 

Проте МОН рекомендує хоча би вдвічі збільшити звичайну практику повторення за минулий рік.

Також МОН закликає не планувати дзвоники та випускні.

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