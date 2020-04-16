Коли видадуть табелі школярам і як саме. Розповіли в МОН

Табелі та свідоцтва про здобуття базової середньої освіти повинні видати учням не пізніше 15 червня.

Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року.

"Ми також рекомендуємо за можливості надіслати копії електронною поштою.

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Тобто випускникам 9 класів вручити оригінали, розробити графік отримання, щоб вони не йшли разом і щоб не було масових заходів із вручення.

А учням, які залишаються в школі, ми рекомендуємо не вручати оригінали документів у червні, надіслати їм копії, а оригінали вручити в вересні", – розповіла в коментарі "Українській правді. Життя" державна експертка з питань забезпечення якості освіти Олена Лінник.

Також зміни будуть у підсумковому оцінюванні школярів: рекомендують провести підсумкове оцінювання дистанційно,

кількість контрольних рекомендують зменшити,

а з деяких предметів виставляти оцінки за балами, які учні отримали під час дистанційного навчання.

"Ми акцентуємо увагу на зменшенню кількості контрольних точок, які застосовують вчителі, і застосування оцінювання як засобу зворотного зв’язку про засвоєння учнями матеріалу, а не засобу отримання оцінки, яка буде виставлена в журнал", – розповідає Лінник.

За її словами, кількість завдань та кількість каналів інформації мають бути збалансовані, оскільки сьогодні цей процес відбувається дещо хаотично.

"Щодо виставлення оцінки пропонується гнучка формула: для деяких предметів можна виставити підсумкову оцінку лише за поточними оцінками, які були отримані під час карантину, для деяких предметів тільки з урахуванням тематичних робіт.

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І якщо учень з якихось причин не брав участь в дистанційному навчанні і не має поточного оцінювання, він може бути оцінений за результатами підсумкової контрольної роботи", – пояснює експертка.

Також у листі МОН зазначають, що наступного навчального року знання учнів, які вони здобули під час карантину, оцінять.

"Це будуть тестові письмові роботи в будь-якій формі, яку визначає вчитель щодо тих знань, які залишилися з минулого року, особливо з тих тем, які вивчалися дистанційно", – каже Лінник.

Спеціальних критеріїв оцінювання у МОН не розробляли, оскільки це звична практика.

За словами експертки, на початку року майже всі вчителі проводять діагностику знань, з минулого року.

Повторення минулорічного матеріалу зазвичай триває два тижні.

У листі МОН написали, що цей період потрібно "суттєво" збільшити, та конкретних термінів не назвали.

"Крайньої дати ми не визначаємо, вона має бути гнучка з урахуванням цього опитування.

Спершу ми хотіли написати, що це має бути не менше місяця, потім стрималися від таких рамок для того, щоб вчитель міг визначити той необхідний період сам" – розповідає експертка.

Проте МОН рекомендує хоча би вдвічі збільшити звичайну практику повторення за минулий рік.

Також МОН закликає не планувати дзвоники та випускні.

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