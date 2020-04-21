Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад уроків

Розпочався третій тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн.

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків на YouTube-каналі МОН та теми, які висвітлюватимуться цього тижня.

Вже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри.

Спершу у МОН створять субтитри до вже оприлюднених уроків. Надалі з невеликою затримкою субтитри додаватимуться до нещодавно опублікованих уроків.

Цей крок дозволить більшій кількості дітей отримати доступ до навчання, стверджують у міністерстві.

Такий підхід відповідає основній меті проєкту – створити для кожного українського учня, незалежно від обставин, доступ до знань.

З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

Нагадаємо, що викладаються такі предмети:

українська мова;

українська література;

історія України;

всесвітня історія;

англійська мова;

фізика;

алгебра;

геометрія;

географія;

хімія;

Відеоуроки також показують деякі українські телевізійні канали.

Кожен клас закріплений за конкретними каналами:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

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