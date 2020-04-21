Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад уроків

Розпочався третій тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн.
Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків на YouTube-каналі МОН та теми, які висвітлюватимуться цього тижня.
Вже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри.
Спершу у МОН створять субтитри до вже оприлюднених уроків. Надалі з невеликою затримкою субтитри додаватимуться до нещодавно опублікованих уроків.
Цей крок дозволить більшій кількості дітей отримати доступ до навчання, стверджують у міністерстві.
Такий підхід відповідає основній меті проєкту – створити для кожного українського учня, незалежно від обставин, доступ до знань.
З цього тижня на YouTube-каналі МОН усі уроки розпочинатимуться так:
- 1 урок – 10:00
- 2 урок – 10:30
- 3 урок (руханка) – 11:00
- 4 урок – 11:15
- 5 урок – 11:45
- 6 урок (руханка) – 12:15
- 7 урок – 12:30
Нагадаємо, що викладаються такі предмети:
- українська мова;
- українська література;
- історія України;
- всесвітня історія;
- англійська мова;
- фізика;
- алгебра;
- геометрія;
- географія;
- хімія;
Відеоуроки також показують деякі українські телевізійні канали.
Кожен клас закріплений за конкретними каналами:
- 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
- 6-й клас – ZOOM та NewsOne
- 7-й клас – ZIK
- 8-й клас – Індиго та УНІАН
- 9-й клас – Рада та UA: Культура
- 10-й клас – UA: Перший
- 11-й клас – М1
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