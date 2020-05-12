Всеукраїнська школа онлайн: розклад та теми занять шостого тижня навчання

Дарія Поперечна УП.Життя
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12 травня 2020

Розпочався шостий тиждень дистанційної Всеукраїнської школи. 

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад та теми, за якими учні будуть навчатися цього тижня. 

Для учнів 1-4 класів заняття розпочинаються о 9 ранку, для старших класів – о 10 годині. 

Онлайн-уроки можна переглянути на YouTube МОН або в прямому ефірі українських телеканалів. 

  Розклад занять для учнів 1 класу. Фото МОН
  Розклад занять для учнів 2 класу. Фото МОН
  Розклад занять для учнів 3 класу. Фото МОН
  Розклад занять для учнів 4 класу. Фото МОН
  Розклад занять для учнів 5 класу. Фото МОН
  Розклад занять для учнів 6 класу. Фото МОН
  Розклад занять для учнів 7 класу. Фото МОН
   Розклад занять для учнів 8 класу. Фото МОН
   Розклад занять для учнів 9 класу. Фото МОН
   Розклад занять для учнів 10 класу. Фото МОН
   Розклад занять для учнів 11 класу. Фото МОН


Заняття для учнів 1-4 класів транслюватимуть такі канали:

  • 1 клас – Піксель
  • 2 клас – UA:Культура
  • 3 клас – НЛО TV
  • 4 клас – ПлюсПлюс

Решта каналів, які були закріплені за певними класами залишаються без змін.

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne
  • 7-й клас – ZIK
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура
  • 10-й клас – UA: Перший
  • 11-й клас – М1

Нагадаємо, що учні можуть переглянути онлайн-заняття з таких предметів:

  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • всесвітня історія;
  • англійська мова;
  • фізика;
  • алгебра;
  • геометрія;
  • географія;
  • хімія;

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