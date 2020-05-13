Як завершиться навчальний рік та пройде ЗНО в умовах карантину – пояснення МОН

Навчальний рік в школах завершиться в кінці травня, як і завжди, а ЗНО планують провести з 25 червня по 17 липня.

Про це на засіданні уряду повідомила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

"У березні на сайті МОН було оприлюднено сценарій завершення навчального року та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Зараз ми працюємо над реалізацією першого сценарію. Тобто ми проводимо ЗНО з 25 червня по 17 липня.

Пробне ЗНО ми орієнтовно проведемо 15-17 червня", – сказала вона.

Навчальний рік в школах завершиться в кінці травня, як і завжди, а ЗНО планують провести з 25 червня по 17 липня.

Мандзій також додала, що з 6 по 18 травня є можливість реєстрації на ЗНО ближче до пункту проживання учасника.

"Понад в 1500 пунктах тестування будуть забезпечені відповідні умови безпеки.

Рекомендаційні матеріали готуємо разом з Міністерством охорони здоров'я", – каже очільниця МОН.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що ЗНО відбудеться у 2020 році за умов, що епідеміологічна ситуація в Україні буде дозволяти це зробити.

"Поки що план такий, але, звичайно ми кожного тижня дивимось та аналізуємо, як ми рухаємось й Міністерство Охорони здоров'я дає свої заключення етапності та підтвердження тих чи інших дат, можливо їхнього зміщення за необхідності.

Треба розуміти, як ми будемо рухатись з розвитком епідемії", – каже він.

Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту. Відповідну інформацію Міністерство освіти й науки опублікувало на своєму інформаційному ресурсі про зміни в освіті під час карантину.

"В умовах епідемії проведення ЗНО є набагато безпечнішим, ніж вступні іспити в університетах.

Більшість учасників складають ЗНО за місцем проживання, тому їм не потрібно їхати в інше місто чи область.

Натомість для складання вступних іспитів навпаки більшості вступників та їхнім батькам доведеться по кілька разів їздити в інші міста, що в рази збільшить кількість переміщень по країні. Водночас вступні іспити зазвичай збирають набагато більшу кількість людей в аудиторіях, ніж під час ЗНО", – відзначив заступник Міністра освіти й науки Єгор Стадний.

Планується, що формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться.

За правилами під час складання ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори.

Обов’язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв’язку з епідемією.

Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей.

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