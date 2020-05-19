Всеукраїнська школа онлайн: розклад та теми сьомого навчального тижня

Розпочався сьомий тиждень дистанційної Всеукраїнської школи.

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад та теми, які учні вивчатимуть цього тижня.

Нагадаємо, що учні початкової школи пізніше розпочали онлайн-навчання, тому для них це четвертий тиждень дистанційної роботи

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Для учнів 1-4 класів заняття розпочинаються о 9 ранку, для старших класів – о 10 годині.

Онлайн-уроки можна переглянути на YouTube МОН або в прямому ефірі українських телеканалів.

Розклад занять для учнів 1 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 2 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 3 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 4 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 5 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 6 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 7 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 8 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 9 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 10 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 11 класу. Фото МОН

Заняття для учнів 1-4 класів транслюють такі канали:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Культура

3 клас – НЛО TV

4 клас – ПлюсПлюс

Решта каналів, які були закріплені за певними класами залишаються без змін.

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

Нагадаємо, що учні можуть переглянути онлайн-заняття з таких предметів:

українська мова;

українська література;

історія України;

всесвітня історія;

англійська мова;

фізика;

алгебра;

геометрія;

географія;

хімія;

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