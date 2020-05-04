Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад п'ятого тижня навчання

Розпочався п'ятий тиждень Всеукраїнської школи онлайн.

Міністерство освіти і науки опублікувало розклад та теми, які будуть вивчати учні.

Традиційно, онлайн-уроки можна переглянути на YouTube МОН або в прямому ефірі українських телеканалів.

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Перше заняття розпочинається о 10 годині.

Розклад занять для учнів 5 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 6 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 7 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 8 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 9 класу. Фото МОН

Розклад занять для учнів 10 класу. Фото МОН

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Розклад занять для учнів 11 класу. Фото МОН

Раніше у МОН опублікували розклад занять на їхньому YouTube-каналі.

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

Окрім YouTube-каналу МОН уроки транслюються на українських телеканалах.

Заняття для учнів 1-4 класів транслюватимуть канали:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Культура

3 клас – НЛО TV

4 клас – ПлюсПлюс

Решта каналів, які були закріплені за певними класами залишаються без змін.

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

Нагадаємо, що учні можуть переглянути онлайн-заняття з таких предметів:

українська мова;

українська література;

історія України;

всесвітня історія;

англійська мова;

фізика;

алгебра;

геометрія;

географія;

хімія;

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