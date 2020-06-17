Шмигаль: ЗНО відбудеться за визначеним планом

Не проводити Зовнішнє незалежне оцінювання немає підстав, а чіткі критерії допоможуть визначити, чи треба його переносити.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 17 червня.
"ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть. Є чіткі критерії, які визначають, чи можна проводити ЗНО", – сказав Шмигаль.
За його словами, головні критерії наразі витримані:
кількість активних хворих не перевищує 60 активних випадків на 100 тисяч населення;
"Зараз в нас орієнтовно біля 40-ка", - додав Шмигаль.
кількість областей, які перевищують національні епідеміологічні критерії.
"Наразі - не перевищує 50%", – сказав прем’єр-міністр.
|Фото: luckybusiness/Depositphotos
Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що МОЗ остаточно визначиться щодо проведення ЗНО до 20 червня:
"Ми будемо визначатись 19-20 червня, будемо дивитись на ці критерії".
За попередніми даними, ЗНО відбуватиметься з 25 червня по 17 липня.
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