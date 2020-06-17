Шмигаль: ЗНО відбудеться за визначеним планом

Не проводити Зовнішнє незалежне оцінювання немає підстав, а чіткі критерії допоможуть визначити, чи треба його переносити.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну 17 червня.

"ЗНО відбудеться за визначеним планом, зрада відмінена, ніякого повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть. Є чіткі критерії, які визначають, чи можна проводити ЗНО", – сказав Шмигаль.

За його словами, головні критерії наразі витримані:

кількість активних хворих не перевищує 60 активних випадків на 100 тисяч населення;

"Зараз в нас орієнтовно біля 40-ка", - додав Шмигаль.

кількість областей, які перевищують національні епідеміологічні критерії.

"Наразі - не перевищує 50%", – сказав прем’єр-міністр.

Фото: luckybusiness/Depositphotos

Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що МОЗ остаточно визначиться щодо проведення ЗНО до 20 червня:

"Ми будемо визначатись 19-20 червня, будемо дивитись на ці критерії".

За попередніми даними, ЗНО відбуватиметься з 25 червня по 17 липня.

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