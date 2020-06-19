До проведення ЗНО все готово – в.о. міністра освіти

Все готово до проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 25 червня по 17 липня.

ЗНО буде відбуватися у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.

Про це на засіданні Верховної Ради заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона додала, що для проведення ЗНО залучено 242 650 працівників і 11630 медиків.

"В 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) у всі пункти тестування.

В 7 інших областей та місто Київ завершують довезення ЗІЗ.

Необхідно дотримуватись соціальної дистанції й учасники про це будуть повідомлені.

На вході всім учасникам буде вимірюватись температура та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання, всі отримають маски та зможуть продезінфікувати руки", – пояснила вона.

Любомира Мандзій

Також вона прояснила ситуацію зі скасуванням пробного ЗНО та поверненням коштів.

"Понад 52 мільйони гривень буде повернуто учасникам пробного ЗНО.

Повернення коштів буде відбуватися через відділення Приватбанку", – каже Мандзій.

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