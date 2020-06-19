До проведення ЗНО все готово – в.о. міністра освіти

Все готово до проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 25 червня по 17 липня.
ЗНО буде відбуватися у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря.
Про це на засіданні Верховної Ради заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.
Вона додала, що для проведення ЗНО залучено 242 650 працівників і 11630 медиків.
"В 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) у всі пункти тестування.
В 7 інших областей та місто Київ завершують довезення ЗІЗ.
Необхідно дотримуватись соціальної дистанції й учасники про це будуть повідомлені.
На вході всім учасникам буде вимірюватись температура та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання, всі отримають маски та зможуть продезінфікувати руки", – пояснила вона.
|Любомира Мандзій
Також вона прояснила ситуацію зі скасуванням пробного ЗНО та поверненням коштів.
"Понад 52 мільйони гривень буде повернуто учасникам пробного ЗНО.
Повернення коштів буде відбуватися через відділення Приватбанку", – каже Мандзій.
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