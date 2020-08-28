Степанов розповів, за яких умов у школах можуть функціонувати групи продовженого дня

Заклади освіти можуть організовувати групи продовженого дня, якщо на час проведення будуть забезпечувати виконання епідеміологічних рекомендації.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 28 серпня.

"Якщо керівник закладу може забезпечити виконання відповідних рекомендації для груп продовженого дня, то жодних пересторог для їх функціонування немає", – зазначив очільник міністерства.

Реклама:

Нагадаємо, що 22 серпня МОЗ оновило рекомендації, щодо організації навчального процесу в школах з 1 вересня.

Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в закладах освіти. Фото racorn/Depositphotos

Раніше, глава МОЗ назвав кілька нових правил, яких потрібно дотримуватися працівникам та учням освітніх закладів:

✅ Для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти буде дозволятися без використання маски та распіратора.

✅ В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано використовувати захисні щитки.

Вчителі, які працюють в жовті або зелені зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції.

✅ Допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідної термометрії.

Реклама:

✅ У випадку підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ.

✅ Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

Вас також може зацікавити: