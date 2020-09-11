Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення НАЗЯВО щодо плагіату

Дарія Поперечна УП.Життя
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11 вересня 2020

Виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який знайшов плагіат у його наукових роботах. 

Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя".

"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано). 

А також до складу комітету, методів і принципів його ухвалення.

І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який  став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок. 

Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства. 

 Сергій Шкарлет

Нагадаємо, що 11 вересня етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у  роботах нинішнього в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

На засіданні комітету був присутній представник Сергія Шкарлета – адвокат Олександр Радченко.  

Наявність плагіату в роботах підтвердили також незалежні міжнародні експерти.

Раніше українські активісти та освітяни неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.

Однією з причин активісти називали плагіат у наукових роботах нинішнього начальника міністерства. 

Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які зробили аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

Раніше в Уряді обіцяли також провести розслідування щодо ймовірного плагіату в роботах Сергія Шкарлета.

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