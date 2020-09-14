Кошти для шкіл на маски й антисептики можливо будуть, але вже в 2021 році

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14 вересня 2020

Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає кошти для освіти на боротьбу з COVID-19.

Про це повідомила ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад у Facebook.

"Окрема субвенція + дозвіл використовувати залишки освітньої субвенції з попередніх років на заходи безпеки. Це добре.  Але ці кошти, реалістично, потраплять на місця ближче до кінця 1 кварталу 2021. За що купувати маски до того? Поки не зрозуміло", - розповіла Новосад.

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Нагадаємо, теперішній очільник МОН Шкарлет повідомляв, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду.

Він просив в уряду 3 млрд гривень - це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.

Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.

"Залишки субвенції - це субвенція на оплату праці педагогічних працівників. І є території, де є залишки субвенції, а ж території, де залишків немає.

Залишки субвенції є в тому випадку, якщо не доплачують всі надбавки. А якщо місто все платить, у нього немає залишків", - пояснила Коберник.

 

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Які ще кошти планують виділити освіті у 2021 році?

Новосад розповіла, що:

  • НУШ зберігається на рівні 2020.
  • Програма "Спроможна школа" для підтримки опорних шкіл зберігається, хоч і на 0,5 млрд менше - загалом 1 млрд.
  • Інші освітні програми, у тч на іклюзивну освіту, залишаються на рівні 2020.

"З новенького - збільшують до 1 млрд видатки на ремонти університетів і коледжів.

Буде або велике будівництво, або великий дерибан. Багато роботи для Рахункової, одним словом. І надія на Мінфін у боротьбі за якісний порядок використання коштів", - зазначає ексміністерка.

Освітня субвенція за рахунок підняття мінімальної зарплати зросте на 30 млрд грн.

У фінансуванні науки змін не буде.

"Зберегли цьогорічні 500+ млн (583 у проєкті 2021) на Нац Фонд Досліджень. Варто було збільшувати, хоча б до мільярду.

Вважаю, наукові дослідження дещо важливішими, ніж ремонти приймалень. Але такі пріоритети", - додає Новосад.

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