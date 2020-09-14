Кошти для шкіл на маски й антисептики можливо будуть, але вже в 2021 році

Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає кошти для освіти на боротьбу з COVID-19.
Про це повідомила ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад у Facebook.
"Окрема субвенція + дозвіл використовувати залишки освітньої субвенції з попередніх років на заходи безпеки. Це добре. Але ці кошти, реалістично, потраплять на місця ближче до кінця 1 кварталу 2021. За що купувати маски до того? Поки не зрозуміло", - розповіла Новосад.
Нагадаємо, теперішній очільник МОН Шкарлет повідомляв, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду.
Він просив в уряду 3 млрд гривень - це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.
Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.
"Залишки субвенції - це субвенція на оплату праці педагогічних працівників. І є території, де є залишки субвенції, а ж території, де залишків немає.
Залишки субвенції є в тому випадку, якщо не доплачують всі надбавки. А якщо місто все платить, у нього немає залишків", - пояснила Коберник.
Які ще кошти планують виділити освіті у 2021 році?
Новосад розповіла, що:
- НУШ зберігається на рівні 2020.
- Програма "Спроможна школа" для підтримки опорних шкіл зберігається, хоч і на 0,5 млрд менше - загалом 1 млрд.
- Інші освітні програми, у тч на іклюзивну освіту, залишаються на рівні 2020.
"З новенького - збільшують до 1 млрд видатки на ремонти університетів і коледжів.
Буде або велике будівництво, або великий дерибан. Багато роботи для Рахункової, одним словом. І надія на Мінфін у боротьбі за якісний порядок використання коштів", - зазначає ексміністерка.
Освітня субвенція за рахунок підняття мінімальної зарплати зросте на 30 млрд грн.
У фінансуванні науки змін не буде.
"Зберегли цьогорічні 500+ млн (583 у проєкті 2021) на Нац Фонд Досліджень. Варто було збільшувати, хоча б до мільярду.
Вважаю, наукові дослідження дещо важливішими, ніж ремонти приймалень. Але такі пріоритети", - додає Новосад.
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