Кошти для шкіл на маски й антисептики можливо будуть, але вже в 2021 році

Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає кошти для освіти на боротьбу з COVID-19.

Про це повідомила ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад у Facebook.

"Окрема субвенція + дозвіл використовувати залишки освітньої субвенції з попередніх років на заходи безпеки. Це добре. Але ці кошти, реалістично, потраплять на місця ближче до кінця 1 кварталу 2021. За що купувати маски до того? Поки не зрозуміло", - розповіла Новосад.

Нагадаємо, теперішній очільник МОН Шкарлет повідомляв, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду.

Він просив в уряду 3 млрд гривень - це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.

Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.

"Залишки субвенції - це субвенція на оплату праці педагогічних працівників. І є території, де є залишки субвенції, а ж території, де залишків немає.

Залишки субвенції є в тому випадку, якщо не доплачують всі надбавки. А якщо місто все платить, у нього немає залишків", - пояснила Коберник.

Які ще кошти планують виділити освіті у 2021 році?

Новосад розповіла, що: