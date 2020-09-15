Шкарлет розповів, як зміниться вартість навчання на контракті та від чого це залежить

У 2021 році мінімальний розмір плати за контрактну форму навчання може зрости.

Про це розповів виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет, повідомляють на офіційному сайті Міністерства освіти та науки.

"У 2020 році мінімальний розмір плати за навчання для студентів 1 курсу контрактної форми за цими (31) спеціальностями становить 60% цієї собівартості.

Реклама:

У разі якщо 60% індикативної собівартості є меншими за три середньомісячні заробітні плати штатних працівників у межах області розташування ЗВО, то вартість навчання дорівнюватиме цим трьом середньомісячним заробітним платам.

На наступний рік планується вже 70% індикативної собівартості незалежно від навчального плану й наповнення освітньої програми", – повідомив Сергій Шкарлет.

Індикативна собівартість навчання на контракті у 2020 році коливалася між 6 та 47 тисячами гривень.

У 2021 році мінімальний розмір плати за контрактну форму може зрости.

Фото tonodiaz/Depositphotos

За словами очільника МОН, вартість навчання у закладах вищої освіти на контрактній формі залежить від особливостей організації навчального процесу, а також викладацького складу закладу.

"Вартість навчання у закладах вищої освіти залежить від навчального плану й обсягу освітньої програми, наповнення викладачів: числа кандидатів, докторів наук, доцентів, професорів чи звичайних викладачів, що читають предмети, кількості лекційних і практичних занять, кількості студентів у ЗВО", – зазначив в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

В міністерстві також зауважують, що серед вишів поширена практика, коли в порівнянні з конкурентами заклади знижують плату для контрактників. Це допомагає залучити більше абітурієнтів.

Реклама:

"Відтак істотна частина фактично понесених витрат на надання освітньої послуги не покривається платою, передбаченою договорами.

Такі деформації у встановленні плати за навчання є можливими через те, що заклади освіти паралельно отримують фінансування з державного (місцевих) бюджету", – пояснюють у міністерстві.

Раніше у інтерв'ю "Українській правді.Життя" теперішній ексзаступник міністра освіти та науки Єгор Стадний пояснював, чому демпінг може бути згубним для системи освіти.

"Університети давно ставлять ціну, яка є значно меншою собівартості підготовки.

Вони це розуміють, але мають подушку у вигляді держфінансування.

Тому є явище дотації навчання контрактників за рахунок бюджетних грошей.

Треба закінчувати з таким підходом, тому що це питання якості навчання, зарплат викладачів і забезпеченості університетів", – зазначив Стадний.

Тому цьогоріч МОН встановило мінімальну ціну на контракт на певні спеціальності.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.