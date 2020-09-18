Шкарлет вважає питання про плагіат закритим, а провальну підгтовку шкіл – перебільшеною

Дарія Поперечна УП.Життя
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18 вересня 2020

Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет не вважає, що процес підготовки шкіл до цього навчального року був провальним.  

А такі заяви називає "перебільшеними фактами".

Про це Сергій Шкарлет повідомив під час години запитань до Уряду 18 вересня. 

"Мені здається, що провальна робота зі школами – це дещо перебільшені факти. 

Є переважна більшість директорів, керівників органів місцевого самоврядування, які ретельно та плідно підготувалися до освітнього процесу", – заявив Шкарлет. 

 Сергій Шкарлет

Крім того, нинішній очільник міністерства прокоментував ситуацію із плагіатом, який виявили у його наукових роботах. 

"Що до мого плагіату, то є два заключення професійних органів та представників, які опубліковані на сайті. Вони абсолютно спростовують ті речі.

Абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців України це питання вже давно закрите", – зауважив очільник МОН. 

Нагадаємо, що 11 вересня етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у  роботах нинішнього в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

На засіданні комітету був присутній представник Сергія Шкарлета – адвокат Олександр Радченко.  

Наявність плагіату в роботах підтвердили також незалежні міжнародні експерти.

Сергій Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення Комітету з питань етики.

Раніше українські активісти та освітяни неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.

Однією з причин активісти називали плагіат у наукових роботах нинішнього начальника міністерства. 

Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які зробили аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

Раніше в Уряді обіцяли також провести розслідування щодо ймовірного плагіату в роботах Сергія Шкарлета.

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