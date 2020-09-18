Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет не вважає, що процес підготовки шкіл до цього навчального року був провальним.
А такі заяви називає "перебільшеними фактами".
Про це Сергій Шкарлет повідомив під час години запитань до Уряду 18 вересня.
"Мені здається, що провальна робота зі школами – це дещо перебільшені факти.
Є переважна більшість директорів, керівників органів місцевого самоврядування, які ретельно та плідно підготувалися до освітнього процесу", – заявив Шкарлет.
|Сергій Шкарлет
Крім того, нинішній очільник міністерства прокоментував ситуацію із плагіатом, який виявили у його наукових роботах.
"Що до мого плагіату, то є два заключення професійних органів та представників, які опубліковані на сайті. Вони абсолютно спростовують ті речі.
Абсолютно впевнений, що для більшої частини науковців України це питання вже давно закрите", – зауважив очільник МОН.
Нагадаємо, що 11 вересня етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у роботах нинішнього в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
На засіданні комітету був присутній представник Сергія Шкарлета – адвокат Олександр Радченко.
Наявність плагіату в роботах підтвердили також незалежні міжнародні експерти.
Сергій Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення Комітету з питань етики.
Раніше українські активісти та освітяни неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.
Однією з причин активісти називали плагіат у наукових роботах нинішнього начальника міністерства.
Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які зробили аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.
Раніше в Уряді обіцяли також провести розслідування щодо ймовірного плагіату в роботах Сергія Шкарлета.
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