Вчителі можуть не ставити оцінки з певних предметів. МОН пояснило з яких і коли

Під час дистанційного навчання заклад освіти може запровадити власну шкалу оцінювання певних предметів.

Наприклад, оцінювання може проводитися не за 12-бальною шкалою, а у форматі "зараховано/не зараховано", якщо більше 50% уроків проводяться у онлайн-форматі.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства освіти та науки.

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"Можливість запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів визначена Законом України "Про повну загальну середню освіту".

Згідно із частиною четвертою статті 17 Закону за вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів.

У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством", – зауважують у відомстві.

Під час дистанційного навчання заклад освіти може запровадити власну шкалу оцінювання певних предметів. Фото AlexNosenko/Depositphotos

За таким принципом може оцінюватися "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров’я" та окремі предмети варіативної складової.

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