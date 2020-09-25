Скільки домашніх завдань можуть задавати у 1-4 класах. Пояснюють експерти

Обсяг завдань для учнів молодшої школи регламентується нормами, затвердженими Міністерство освіти та науки і Міністерство охорони здоров'я.
Згідно з ними, домашні завдання не задаються учням 1 класу, а також на вихідні та святкові дні.
При цьому для учнів 2-4 класу обсяг домашніх завдань з усіх предметів не має перевищує певні витрати часу:
- 2 клас – 45 хвилин;
- 3 клас – 1 години 10 хвилин;
- 4 клас – 1 години 30 хвилин.
Як працює система домашнх завдань та чому їх інколи буває забагато розповідають у громадські організації "Батьківський контроль".
|Домашні завдання не задаються учням 1 класу, а також на вихідні та святкові дні. Фото talanis/Depositphotos
Чому тоді діти отримують домашнє завдання у збільшених обсягах?
У громадські організації пояснюють, що домашнє завдання збільшених обсягів вчителі дають із додаткових підручників, а не безкоштовних підручників від держави.
"Домашні завдання вчитель задає їх з додаткових посібників – друкованих зошитів різного змісту, де треба писати, малювати палички, підставляти слова і робити інші дуже схожі на шкільні завдання вправи", – розповідають у ГО "Батьківський контроль".
Зазначається, що додаткові посібники купують батьки за власні кошти за списком, наданим класним керівником.
У громадській організації застерігають, що використання таких посібників у державній школі порушує низку законів.
"Організована здача грошей на купівлю додаткових посібників – це протиправна фінансова оборудка адміністрації школи або працівників районо, які отримують незаконну винагороду (відсоток) від оптових продавців кожного посібника, нав’язуючи батькам певні списки, користуючись своїм службовим становищем.
Тобто – змушення до купівлі цих посібників та їхнє використання є з боку адміністрації школи злочинами – кримінальним та посадовим", – зауважують у організації.
У ГО "Батьківський контроль" виділяють три причини такої діяльності з боку вчителів та адміністрацій освітніх закладів:
- Для адміністрації школи це може бути додатковим незаконним джерелом прибутку.
- Збільшений об'єм домашніх завдань може бути запитом батьків.
- Вчителі та шкільна адміністрація щиро вважають, що так краще.
Як вчинити в такому випадку?
Якщо ви не вважаєте, що дитині потрібне додаткове домашнє завдання, потрібно бути критичним і детально аналізувати доцільність нових підручників.
"Ключовий підхід до вирішення цього та інших питань в школі – критичне мисленні і персональна відповідальність.
Коли вас просять здати гроші на додаткові зошити, треба одразу спитати – навіщо вони? Що з ними будуть робити діти і коли?
Не отримавши конкретної зрозумілої відповіді, не варто здавати гроші.
Навіть якщо всі інші батьки здали гроші – це абсолютно не зобов’язує вас чинити так само.
Не треба починати революцію на батьківських зборах або в класному чаті в вайбері – в індивідуальній розмові повідомте вчителя, що ваша дитина не буде виконувати незаконні додаткові завдання", – рекомендують у "Батьківському контролі".
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