Автошкола: як обрати її та інструктора, й до чого тут сексизм

25 жовтня – День автомобіліста і дорожника.

За даними МВС України, від початку 2020 року до середини жовтня посвідчення водія в Україні отримали 633 041 особи. З них – 391 332 чоловіки і 241 709 – жінок.

Майбутні автомобісти, щоб отримати права відвідують автошколи.

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Відповідно до постанови Кабміну №487, водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання з практичного керування відповідним транспортним засобом. Тобто інструктор має відкатати з учнем двадцять годин практичних занять.

"Українська правда. Життя" вирішила дослідити, з якими проблемами стикаються водії-початківці або учні автошкіл, на що звернути увагу при виборі місця навчання, щоб отримати гарні знання і практику кермування, та як захиститися в разі неправомірних дій інструктора.

(Не)пощастило з інструктором

Майже половина тих, хто успішно освоїв навик кермування і вийшов на дорогу, – жінки.

Проте суспільний тиск і стереотипи про "каблук" за кермом досі нікуди не зникли.

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Синхронна перекладачка Анна Іванченко зараз завершує навчання в автошколі.

Вона принципово вирішила не платити за права, а скласти іспити самостійно. Та навчання їй дається нелегко: довелося змінити кількох інструкторів, перш ніж знайти "свого".

"В автошколу я прийшла за рекомендацією подруги, та після 10 занять інструктор сказав мені, що я – його "педагогічна невдача", у мене в голові "каша" і як мене навчити він не знає", – розповідає дівчина.

Водій повинен закінчити 20-годинний курс навчання з практичного керування.

Фото michaeljung/Depositphotos

Після цього Анна подумала, що можливо проблема в тому, що це чоловік і їй краще буде навчатися з жінкою-інструкторкою.

"Знайти її було складно, бо приватних інструкторок багато, але вони беруть лише тих, хто з правами. Я знайшла автошколу, де була жінка-інструкторка, з дуже гарними відгуками і пішла до неї", – пояснює майбутня водійка.

Каже, не очікувала, що найбільше харасменту отримає від неї.

"Вона могла собі дозволити матюкатися на мою адресу, говорила, що я "невтьопна", "нічого не бачу" і врешті сказала мені: "Я точно знаю, що ти кермувати не будеш".

Вона поцікавилася, ким я працюю, і сказала: "Як ти, працюючи в такій професії можеш так тупити за кермом? Це ж те саме". Мені подумалося, що було б добре її посадити в кабіну і подивитися, як вона перекладатиме", – зітхає Анна Іванченко.

З кожного заняття дівчина приходила в істериці. Говорила чоловікові: "Невже я така дурна і ніколи не можу навчитися?"

Так минуло 6 занять, після яких, на щастя, інструкторка пішла у відпустку, й Анні "дали" хлопця, з яким все пішло нормально.

"Він не створював напруженої атмосфери, не тиснув психологічно. Якщо я щось не розуміла, то міг пояснити повторно", – розповідає дівчина.

Анна зізнається, що від кожного інструктора взяла щось своє, і навіть жінка-інструктор їй гарно пояснила правило середньої стійки, після чого вона змогла вписатися в поворот.

Однак, зазначає, що під час навчання постійно бракувало орієнтирів, за які чіплятися. Окрім поваги і нормального адекватного ставлення, хотілося б, щоб в автошколі інструктор мав індивідуальний підхід і міг відходити від програми в залежності від потреб учня.

Ви можете подумати, що це тільки жіноча проблема, але чоловіки теж розповідають, що навчання в автошколі дається їм не легко.

"Мені було 17 років і батьки вирішили, що пора отримати посвідчення водія",– розповідає проєктний менеджер ГО "Молодіжна платформа" Леонід Корнієнко.

Хлопець скаржиться, що вся система просякнула корупцією: "Коли ти приходиш в автошколу, то платиш гроші за медичну довідку, хоча насправді жодні лікарі тебе не дивляться".

Він розповідає, що теорію йому викладали нормально, а от, коли почалася практика, то стало зрозуміло, що нічому там не вивчишся.

"Не можу сказати, що мій інструктор був поганим. Це просто такий тип чоловіка. Навряд його можна змінити і напевно він і сам не зміг би зрозуміти, що з ним щось не так. Це був чолов’яга за 40 з пивним пузцем.

Він давав мінімум консультацій і це важко назвати навчанням. Я просто катав інструктора і його друзів по місту, відвозив їх за пивом в магазин.

Все це супроводжувалося жартами нижче плінтуса і коментарями в бік дівчат, що проходили повз: "Дивись, які бампера", "Смотри, какая задница", "тьолка".

Пам’ятаю, що я не протестував, бо був ще досить малим, щоб якось йому протистояти, але мені було дуже неприємно. Я до кінця не розумів, хто керує машиною: я чи він. Не навчився паркуватися заднім ходом, ми цього навіть не практикували", – розказує Леонід.

Врешті, коли прийшов час іти на іспити, хлопець на них просто не прийшов, бо зрозумів, що після такого "навчання" нічого не здасть. Посвідчення водія він так і не отримав.

Леонід Корнієнко зробив для себе лише один висновок: якщо все ж вирішить закінчити навчання і шукатиме автошколу, то спершу познайомиться з інструктором.

Майже половина тих, хто успішно освоїв навик кермування і вийшов на дорогу, – жінки.

Фото Kzenon/Depositphotos

Менеджерка середньої ланки у сфері нерухомості Людмила Терещенко права отримала два роки тому. Їй пощастило з інструктором.

"Мій інструктор був просто богом толерантності. Він спочатку все тихенько спокійно пояснював, а потім якщо я робила якусь помилку, наприклад, забула вижати щеплення, спокійно поглянув на мене і запитав: "А третя педаль тобі навіщо?".

Він мене заспокоював, запевняв, що все вийде. Говорив, що раптом що, підстрахує, бо має дублюючі педалі, – розповідає дівчина.

Всі ці довгі намагання ввійти в повороти, паркування, все мені "розжовував", давав орієнтири – за що чіплятися оком. Він мене навчив багатьох хитрощів і одразу після автошколи я себе дуже впевнено почувала. Зараз все ще простіше, адже маю машину з коробкою автомат".

Як обрати автошколу

"Якщо ви вирішили піти на курси, то в першу чергу зберіть максимум інформації про школу та її інструкторів", – розповідає правозахисниця, експертка в галузі сімейного права і гендерних питань Марія Максімкова.

У соціальних мережах завжди можна знайти відгуки від людей, які вже закінчили навчання і отримали права.

Якщо школа знаходиться у вашому районі проживання, зайдіть в групу району і розпитайте враження людей про школу та інструкторів.

"Як показує практика, ви отримаєте безліч відгуків, а якщо є якісь проблемні питання, про які соромляться говорити, то вам можуть про це написати у приватних повідомленнях", – зазначає експертка.

Під час теорії важливо вивчати не лише правила і ситуації на дорозі, а й як влаштований

автомобіль в цілому. Фото AngeloDeVal/Depositphotos

Людмила Терещенко розповідає, що свою автошколу знайшла за рекомендацією знайомих.

"Моя подружка, яка недавно закінчила автошколу і купила машину, навіть не знала, де мастило і як його поміряти. Тож я зрозуміла, що теорію не скрізь викладають однаково добре, – пояснює вона.

До автошколи я не мала досвіду кермування і було дуже важливо зрозуміти, що відбувається з машиною. Під час теоретичного курсу ми вивчали не лише правила і ситуації на дорозі, а й розбирали, як влаштований автомобіль в цілому. Розуміли, як виглядають деталі і механізми, за що вони відповідають".

Організаторка івентів Марія-Тереза Дрозд нещодавно вирішила освоїти навик кермування й одразу вирішила йти навчатися принципово до жінки.

Дівчина написала пост з проханням порадити гарну інструкторку в Києві, чоловіки її меседжа не зрозуміли і почали шукати "зраду", тож ми попросили її пояснити своє рішення.

"Я маю чималий досвід подорожування автостопом, тому розумію, що в тісному просторі авто між чоловіком і жінкою можуть виникати різні неприємні ситуації,– говорить Марія-Тереза.

Якісь жартики на межі дозволеного, непристойні погляди чи навіть доторки. З чоловіком-інструктором, йдучи на заняття, ти постійно мусиш задаватися питанням: "А чи пристойно я одягнена?". З жінкою таких питань не виникатиме. Вона не скаже, що краще "борщі вари, якщо не можеш запам’ятати як правильно перемикати передачі".

У мене багато подруг відвідували автошколи, і розумію, що їхній досвід навчання в якомусь сенсі збігається з моїм досвідом автостопу. Часто чоловік вважає, що машина – це його територія. Він в якомусь сенсі вивищує себе над тобою. Може відбуватися діалог без слів, коли ти відчуваєш на собі якісь неприємні погляди, чуєш натяки.

Якщо хтось зі сфери обслуговування звертається до мене грубо, то це дуже неприємно, а, коли це інструктор, якому платиш гроші за навчання, це вдвічі неприємніше".

Саме через виникнення подібних ситуацій існують автошколи для жінок. Про те, чим викладання там відрізняється від звичайних ми поцікавилися у приватної інструкторки за програмою "Автоледі" Анастасії Громової.

Вона дає приватні уроки жінкам, які щойно отримали посвідчення водія.

"Якось ще у 2017 році, коли я вже мала розряд з автомобільного спорту і сиділа за кермом, мій чоловік викрикнув з пасажирського сидіння: "Ти, що не бачиш, куди їдеш?" – розповідає автоінструкторка.

Мене це дуже роздратувало. "Коли я за кермом, то мовчи", – відрізала у відповідь. А потім задумалася про тих жінок, які не мають такого агресивного характеру, як у мене. Вони змовчать, прийдуть додому, зачиняються в кімнаті, розплачуться і подумають: "А й правда ж, я – дура". Але це не так!"

Анастасія розповідає, що майже завжди після автошколи дівчина, яка до неї звертається, не відчуває габаритів, не розуміє, яка відстань між об’єктами, не відчуває швидкість.

Багато вихованок починають з фраз: "Ой, мабуть це не моє", "У мене нічого не виходить", тому спочатку доводиться долати психологічний бар’єр.

Другий найбільший страх – це виїзд у місто вже на другому занятті, що часто практикується в автошколах.

На першому занятті Анастасія розставляє фішки і на дуже малих швидкостях відпрацьовує з ученицею паркову. Вже після того, коли дівчина розуміє, куди потрібно дивитися, які є орієнтири, аж на 4-5 занятті вони їдуть в місто. Всього потрібно орієнтовно 10 занять по 1,5 години.

Саме через виникнення подібних ситуацій існують автошколи для жінок.

Фото studiostoks/Depositphotos

"Різниця між тим, як думають чоловіки і жінки колосальна, але результат навчання має бути однаковим – спокійне безаварійне кермування,– говорить автоледі.

Чоловіки зазвичай не пам’ятають своїх невдач під час навчання, а увагу концентрують на тому, що виходило добре, тому вони не мають психологічних проблем.

Після навчання партнери моїх учениць, як правило, все одно дорікають жінкам, що ті мовляв, їдуть не так. Насправді різниця лише в тому, що вона, приміром, раніше почала повертати або припаркувалася передньою частиною автомобіля, а не задньою чи навпаки. Це просто прискіпування, бо чоловіку треба показати, хто тут головний".

Нині ціна інструкторів на вільному ринку 500 грн за заняття, а в автошколіберуть 200-250 грн, тож мало професіоналів йдуть туди викладати.

Це теж достеменно знає Анастасія Громова, яка самеоформлює документи, аби відкрити власну автошколу.

"Треба починати реформувати цю систему. Інструктор, щоб не втратити свою роботу, має відповідати за свої дії,– говорить вона.

Більшість інструкторів не мають елементарних педагогічних знань. Вони не розуміють, чому не можна кричати, і чому по 8-10 разів доводиться потворити одне й те жсаме. Чомусь не можна вивчити англійську і піти викладати в школі, а інструктором бути можна".

Замініть інструктора, якщо…

Анастасія Громова розповідає, що інструктори, які працюють на результат, кожне своє заняття фіксують на відео. Вони не бояться, що вийдуть із себе чи поводитимуться непристойно, бо такого не буде. Вони ведуть урок, який можуть легко викласти в інтернет.

"Я думаю, що, якщо буде обов’язкова відеофіксація уроків і прописана норма поведінки інструктора на законодавчому рівні, то таких проблем не буде. Я збираюся ініціювати такі зміни найближчим часом", – каже вона.

Поки ці всі питання неврегульовані, але варто розуміти наступне:

🚗 Якщо інструктор дозволяє собі нецензурні вислови і крик на вашу адресу чи говорить, що вам краще "варити борщі", ніж кермувати, то це є проявом ворожого сексизму.

"Реагувати на нього потрібно відразу і в достатньо жорсткій формі, чітко поставивши на місце агресора, – радить правозахисниця, експертка в галузі сімейного права і гендерних питань Марія Максімкова.

Тут знадобиться впевненість у собі або допомога близьких, родичів чи друзів, які б з змогли поставити кривдника на місце.

Зверніться до керівника школи з вимогою замінити інструктора. Головне правило – не замовчувати".

🚗 Якщо інструктор користується службовим становищем і погрожує вам нездачею внутрішнього іспиту, обговоріть ситуацію з іншими учнями та ученицями і зверніться до адміністрації автошколи.

"Мій інструктор постійно брав собі приватні уроки за рахунок моїх годин і, якщо я відкатала хоча б половину призначеного часу, це добре, – розповідає Марія, яка отримала права 12 років тому.

Коли він кожен раз дзвонив мені сказати, що наш урок відміняється з якихось причин (йому треба в лікарню, захворіла собака, зламалася машина і т.д.), я потім дізнавалася, що у людей з моєї групи в цей день були уроки і він при них домовлявся на приватні окремо оплачувані уроки і відміняв мої.

Коли я зробила зауваження інструктору і повідомила, що мені відомо про його хитрощі, він натякнув, щоб я не забувала, що перед здачею іспиту в органах МВС я, спочатку, повинна здати внутрішній іспит своєму інструктору, а його я навряд чи здам, якщо буду багато базікати.

Коли я поцікавилася в групі, виявилося, що він так вчиняє лише з дівчатами, адже їх простіше залякати. Я впевнена, що такі ситуаціївиникають і нині. Це можна розглядати як шантаж, тобто загроза будь-яких негативних наслідків у разі невиконання певних вимог.

Тоді я мовчала в обмін на можливість здачі внутрішнього іспиту, а це можна розглядати як вид психологічного насильства".

Важливо пам’ятати, що навчання в школі водіїв, це ваша безпека і безпека людей навколо вас. Ви повинні вимагати виконання інструктором школи покладених на нього обов’язків. У разі конфлікту звертатися до керівництва школи з вимогою заміни інструктора.

Від початку 2020 року до середини жовтня посвідчення водія в Україні отримали 633 041 особи.

Фото alexlmx/Depositphotos

🚗 Якщо інструктор дозволяє собі неоднозначні доторки – за коліна, руки, поглажування, то він порушує ваші особисті кордони.

"З свого досвіду скажу, що коли я навчалася в автошколі, то мій інструктор мав за звичку за гарне виконання завдання гладити мене по коліну, – зазначає Марія Максімкова.

Пам’ятаю, я тоді сильно на нього накричала і погрожувала розказати про все чоловікові. Він сильно вибачався і купив мені морозиво. Більше такого не повторювалося.

Але ж не всі дівчата вміють за себе постояти. Тим паче, що, як правило, це все робиться наче б то ненавмисно зі словами:"Ти така молодець", "Тисни сміливіше на педаль", "Дивись, як в тебе добре виходить, краще ніж у чоловіків" і т.д. Тим не менш усе це – сексуальні домагання".

Конвенцією № 111 (Женева, 1996) Комітетом МОП визначено сексуальні домагання як: "будь-яку образу чи невідповідне зауваження, жарт, натяк чи коментар з приводу одягу особи, будови її тіла, віку, сімейного стану тощо; поблажливе чи патерналістське ставлення з сексуальними ускладненнями, що підривають гідність; будь-яке небажане запрошення чи вимога, невираженого чи явного характеру, незважаючи на наявність або відсутність погроз; будь-який похітливий погляд або будь-який жест, що асоціюється з сексуальністю; та будь-який непотрібний фізичний контакт –такий як дотики, пестощі, щипок чи напад".

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" визначає сексуальні домагання як "дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

В законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" вказано, що роботодавець зобов’язаний "вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань", але не має визначення які саме заходи повинні вживатися, та не окреслено, яка може бути відповідальність за недотримання цієї норми.

Якщо у вас виникла така проблема в стосунках з вашим інструктором, треба поспілкуватися з дівчатами з групи, які займаються з цим інструктором, і в разі виявлення проявів сексуального домагання до чисельної кількості дівчат колективно звертатися до керівництва школи з вимогою відсторонення вказаної особи від роботи.

Не мовчіть! Мовчання породжує безкарність.

Ілона Мироненко, спеціально для "УП.Життя"

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