Куди звертатися, якщо в закладі освіти не дотримуються санітарних правил – МОН

Дарія Поперечна УП.Життя
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23 жовтня 2020

У Міністерстві освіти та науки відкрили "гарячі" лінії для скарг стосовно недотримання санітарно-епідеміологічних норм під час навчання.

Зокрема, українці можуть звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, якщо виявили недотримання безпечних умов освітнього процесу.

Таке рішення прийняли у МОН, зважаючи на небезпечну епідеміологічну ситуацію. 

Про це повідомляють на офіційному сайті відомства. 

 Фото HayDmitriy/Depositphotos

Загалом працюватиме дві "гарячі лінії" для звернення громадян:

  • з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50;
  • з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

Лінії для дзвінків працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (крім вихідних і святкових днів).  

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