Куди звертатися, якщо в закладі освіти не дотримуються санітарних правил – МОН

У Міністерстві освіти та науки відкрили "гарячі" лінії для скарг стосовно недотримання санітарно-епідеміологічних норм під час навчання.
Зокрема, українці можуть звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, якщо виявили недотримання безпечних умов освітнього процесу.
Таке рішення прийняли у МОН, зважаючи на небезпечну епідеміологічну ситуацію.
Про це повідомляють на офіційному сайті відомства.
|Фото HayDmitriy/Depositphotos
Загалом працюватиме дві "гарячі лінії" для звернення громадян:
- з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50;
- з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
Лінії для дзвінків працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (крім вихідних і святкових днів).
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