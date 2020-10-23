Куди звертатися, якщо в закладі освіти не дотримуються санітарних правил – МОН

У Міністерстві освіти та науки відкрили "гарячі" лінії для скарг стосовно недотримання санітарно-епідеміологічних норм під час навчання.

Зокрема, українці можуть звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, якщо виявили недотримання безпечних умов освітнього процесу.

Таке рішення прийняли у МОН, зважаючи на небезпечну епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляють на офіційному сайті відомства.

Фото HayDmitriy/Depositphotos

Загалом працюватиме дві "гарячі лінії" для звернення громадян: з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50;

з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.

Лінії для дзвінків працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (крім вихідних і святкових днів).

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