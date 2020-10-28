Ліжка, відведені для хворих на COVID-19 в Україні, заповнені на 65% – РНБО

Найменше залишилося вільних ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію в Одеській, Полтавській та Луганській областях.

Станом на вівторок, 27 жовтня, в Україні завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19 становить 65,4%.

В усіх областях України перевищує граничний рівень, йдеться в оперативній інформації Ради нацбезпеки й оборони.

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Найбільша завантаженість ліжок наразі в Одеській області (80,7%), Полтавській області (79,9%) та Луганській області (78,9%).

Але регіональний розподіл хворих на коронавірус дещо інший: найбільше випадків COVID-19 діагностовано в місті Київ (34 887 випадків), Харківській (33 806 випадків) та Львівській областях (28 086 випадків).

Так, в Україні за добу 27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих.

Це найвищий показник смертності за весь час пандемії в Україні.

Останнім часом в соціальних мережах великої популярності набрали фотографії та відео, де в київських лікарнях хворі лежать на коридорах, а в приймальних відділеннях – черга карет "швидкої".

"Українська правда. Життя" обзвонила з десяток лікарень столиці з проханням розповісти про ситуацію, але очільники медзакладів відмовляються говорити без дозволу Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації".

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Щоб таки отримати інформацію, ми звернулися до департаменту та поспілкувалися із заступницею директора Галиною Зборомирською.

Вона стверджує, що в київських лікарнях немає такого, щоб люди лежали в коридорах.

"Не буває такого дня, щоби не було виписки пацієнтів. Наприклад, за вчора, четвер, 16 жовтня, було виписано 189 пацієнтів, а госпіталізовано 200.

Тобто практично, скільки виписано, стільки і приймається. Може бути черга машин, тому що госпіталізуються не лише з COVID-19, але і інші пацієнти, а кількість бригад не збільшується. Тому можуть бути деякі затримки", - розповіла Зборомирська.

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