Ліжка, відведені для хворих на COVID-19 в Україні, заповнені на 65% – РНБО

Найменше залишилося вільних ліжко-місць для хворих на коронавірусну інфекцію в Одеській, Полтавській та Луганській областях.

Станом на вівторок, 27 жовтня, в Україні завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19 становить 65,4%.

В усіх областях України перевищує граничний рівень, йдеться в оперативній інформації Ради нацбезпеки й оборони.

Найбільша завантаженість ліжок наразі в Одеській області (80,7%), Полтавській області (79,9%) та Луганській області (78,9%).

Але регіональний розподіл хворих на коронавірус дещо інший: найбільше випадків COVID-19 діагностовано в місті Київ (34 887 випадків), Харківській (33 806 випадків) та Львівській областях (28 086 випадків).

Так, в Україні за добу 27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих.

Це найвищий показник смертності за весь час пандемії в Україні.

Останнім часом в соціальних мережах великої популярності набрали фотографії та відео, де в київських лікарнях хворі лежать на коридорах, а в приймальних відділеннях – черга карет "швидкої".

"Українська правда. Життя" обзвонила з десяток лікарень столиці з проханням розповісти про ситуацію, але очільники медзакладів відмовляються говорити без дозволу Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації".

Щоб таки отримати інформацію, ми звернулися до департаменту та поспілкувалися із заступницею директора Галиною Зборомирською.

Вона стверджує, що в київських лікарнях немає такого, щоб люди лежали в коридорах.

"Не буває такого дня, щоби не було виписки пацієнтів. Наприклад, за вчора, четвер, 16 жовтня, було виписано 189 пацієнтів, а госпіталізовано 200.

Тобто практично, скільки виписано, стільки і приймається. Може бути черга машин, тому що госпіталізуються не лише з COVID-19, але і інші пацієнти, а кількість бригад не збільшується. Тому можуть бути деякі затримки", - розповіла Зборомирська.

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