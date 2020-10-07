Активістка, яка займається викриттям плагіату, заявила про погрози та переслідування

Активістка та координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Благодєтєлєва-Вовк, яка займається викриттям академічної недоброчесності в наукових роботах, заявила про переслідування та погрози сексуального характеру.

Про це активістка розповіла під час прес-конференції у інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" 7 жовтня.

За словами Світлани, вона отримує листи з погрозами про згвалтування та порнофантазіями за її участі, а також фото з її місця проживання, особисті фото та рукописні записки, які залишають у дверях домівки.

Є низка відеозаписів з ймовірним переслідувачем. Видно, як він підходить до під’їзду, фотографує двері.



Він навіть підходив до дверей активістки з лопатою, також робив фото.



Поліцію ледве змусили приїхати з третього разу. Ті навіть не хотіли приймати заяву pic.twitter.com/1O1X2VPaYX — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

Перші переслідування та листи з погрозами Світлана зафіксувала в другій половині червня-на початку липня.

"Перше викриття в роботах Сергія Шкарлета відбулось 3 червня. Після цього було ще 8 публікацій. Я подала заяву до МОН та НАЗЯВО за 5 випадками по цій справі.

Так співпало, що починаючи з середини червня (16-17 червня) розпочалися кібер переслідування мене в мережі Facebook.

...3 липня на мою пошту прийшов лист від особи, яка вже 8 липня почала в своїх листах здійснювати погрози сексуального характеру", – розповідає Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

До поліції координаторка ініціативи звернулась 2 вересня. За її словами, заява була зареєстрована як звернення громадян.

Керівниця проектів Центру прав людини Людмила Янкіна зауважує, що поліція повідомила, що кримінальне провадження по справі було відкрите 13 вересня.

За її словами, "за первинною реакцією, поліцейські не побачили складу злочину, в ознаках переслідування", але вбачали в цьому "романтичні записки".

Одне із повідомлень пані Світлані на відео, яке поліція вважає «романтичним»: pic.twitter.com/1ZFVhGzswJ — ЦПК (@zer0corruption_) October 7, 2020

Під час конференції Світлана Благодєтєлєва-Вовк зазначила, що всі факти та ймовірні версії повинна встановити поліція.

Натомість у Центрі протидії корупції зазначають, що однією із версій може бути помста з антиплагіатну діяльність Світлани.

"Як на мене хронологія подій дуже очевидна. Мені видається, що тут досить логічним може бути зв'язати хронологію і зробити висновок, що це може бути помста зі сторони Шкарлета.

Я переконана, що Національна поліція повинна розглянути цю версію", – зазначила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

Стосовно своєї антиплагіаторської діяльності Світлана розповідає, що виконує адміністративну діяльність.

"Я як координаторка займаюся надсиланням заяв та здійснюю цю адміністративну діяльність. Таким чином, саме за моїм підписом всі ці справи розглядаються в офіційних органах", – розповідає Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

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