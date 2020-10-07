Шкарлет пояснив: подав позов проти НАЗЯВО, щоб заяви про плагіат не дискредитували МОН

Виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет позивається до Національного агентства із забезпечення якості освіти, яке знайшло плагіат у його наукових роботах.
На думку Шкарлета, рішення Комітету з питань етики не відповідає дійсності і може дискредитувати освітнє відомство.
Так очільник МОН прокоментував свій позов позов до Окружного адміністративного суду міста Києва, зазначається на офіційній сторінці міністерства.
"Загалом і я, і освітня спільнота чудово усвідомлюємо, в епіцентрі якої інформаційної війни ми сьогодні опинилися, хто за нею стоїть та яку мету переслідує.
І хоч методи їх роботи цинічні, зусилля все одно марні. Дискредитувати освітнє відомство держави шляхом тиску на мене не дозволю.
Для цього і як посадова особа, і як людина вживатиму виключно юридично-правових заходів у межах чинного законодавства", – зауважив Сергій Шкарлет.
|Сергій Шкарлет
Очільник МОН заперечує порушень академічної доброчесності у своїх роботах.
"Відсутність порушень академічної доброчесності підтверджена висновками Національного університету "Чернігівська політехніка" та Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Ці висновки оприлюднені", – додає він.
Нагадаємо, що Етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у роботах нинішнього виконуючого обов'язки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Комітет виявив, що в 4 публікаціях Шкарлета було допущене використання текстових запозичень без посилання на джерело.
Наявність плагіату у роботах Сергія Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.
Пізніше Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення комітету.
Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя".
"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано).
А також до складу комітету, методів і принципів його ухвалення.
І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок.
Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства.
Раніше українські активісти та освітяни неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади очільника Міністерства освіти і науки.
Однією з причин активісти називали плагіат у наукових роботах нинішнього начальника міністерства.
Науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які зробили аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.
Раніше в Уряді обіцяли також провести розслідування щодо ймовірного плагіату в роботах Сергія Шкарлета.
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