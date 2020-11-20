Скільки доз вакцини від COVID-19 Україна планує закупити, а скільки – отримає безкоштовно

Міністерство охорони здоров'я планує закупити вакцину для 20 млн українців.

При цьому 8 млн доз Україна отримає безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.

Їх вистачить для того, щоб провакцинувати 10% населення, оскільки вакцина потребує подвійного введення.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

"Ми сьогодні говоримо про те, що 4 млн доз – це для 10% населення країна отримає безоплатно.

Далі ми будемо купувати для того, щоб закупити вакцини для покриття, які мінімум 20 млн населення", – зазначив Ляшко.

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За словами замміністра, чи вистачить такої кількості доз, залежить від інструкції вакцинування різних груп населення, наприклад, дітей.

Крім того, поки жоден виробник не задекларував ціни.

Що стосується безкоштовних траншів ваакцини, то їх можна очікувати в першому півріччі 2021 року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 20 листопада.

"До 7 грудня ми повинні підписати всі технічні документи.

Розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини.

Перший транш – це 1,2 млн доз", – уточнив Степанов.

Як зазначалося раніше, першочергово вакцинуватися будуть пріоритетні групи, які знаходяться в групі ризику.

Ймовірно до вакцинування населення будуть також залучені приватні заклади.

"Вакцинальна сесія буде розраховуватися саме від пріоритетних груп людей, і ми прораховуємо зараз, як, у яких кабінетах буде проведено цю вакцинацію.

І приватні медичні структури мають бути долучені до цього процесу", — зазначив він.

Це безпрецедентна вакцинальна сесія і не тільки державні структури повинні працювати.

Повинна працювати вся медична спільнота, щоб у якомога коротший термін охопити якомога більше людей, щоб якомога швидше розірвати ланцюг передачі цієї інфекції", – додав Ляшко.

При цьому Максим Степанов зауважив, що Україна веде перемовини зі всіма ймовірними виробниками вакцин.

А також додав, щоб країна готова прийняти навіть ультра-холодні вакцини.

"Україна готова, зокрема у нас є і холодильні установки, які в змозі зберігати вакцину навіть при температурі до - 70 °C, якщо таке буде.

Ми готові до будь -якого розвитку подій", – розповів Степанов.

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